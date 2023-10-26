Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:44 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:44

AZ Alkmaar Aston Villa Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | AZ Alkmaar Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

AZ Alkmaar Aston Villa maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | AZ Alkmaar Aston Villa maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Aston Villa, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan AZ Alkmaar Aston Villa maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, AZ Alkmaar Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte AZ Alkmaar Aston Villa maçı canlı izleme detayları

AZ Alkmaar Aston Villa Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | AZ Alkmaar Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Aston Villa, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki, AZ Alkmaar Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar Aston Villa maçı şifresiz canlı izleme detayları…
AZ ALKMAAR – ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



AZ ALKMAAR – ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Aston Villa maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

 

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