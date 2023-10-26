AZ Alkmaar Aston Villa Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | AZ Alkmaar Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Aston Villa, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki, AZ Alkmaar Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar Aston Villa maçı şifresiz canlı izleme detayları…
AZ ALKMAAR – ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ AZ ALKMAAR – ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AZ Alkmaar - Aston Villa maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)
19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)
19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)
22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)
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