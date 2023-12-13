Atletico Madrid Lazio canlı izle: Ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Atletico Madrid Lazio ile karşı karşıya geliyor. Peki, Atletico Madrid - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Atletico Madrid - Lazio maçı canlı izleme detayları



Atletico Madrid Lazio Maçı Canlı İzle





Atletico Madrid Lazio Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?





Atletico Madrid - Lazio maçı 13 Aralık Çarşmba günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak





UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:



Bugün



20.45 Leipzig - Young Boys



20.45 Kızılyıldız - Manchester City



23.00 Atletico Madrid - Lazio



23.00 Celtic - Feyenoord



23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain



23.00 Newcastle United - Milan



23.00 Porto - Shakhtar Donetsk



23.00 Royal Antwerp - Barcelona





