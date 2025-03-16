Haber Tarihi: 16 Mart 2025 22:15 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 22:15

Atletico Madrid Barcelona maçı HD izle canlı, Atletico Madrid Barça Canlı S Sport

Atletico Madrid Barcelona maçı bedava S Sport link | Atletico Madrid - Barcelona maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Atletico Madrid - Barcelona maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Atletico Madrid - Barcelona maçı şifresiz izleme detayları

Atletico Madrid Barcelona maçı HD izle canlı, Atletico Madrid Barça Canlı S Sport
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Atletico Madrid Barcelona S Sport linkİspanya La Liga'nın 28 haftasında Atletico Madrid ile Barcelona Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ATLETICO MADRID BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA




ŞAMPİYONLUK MAÇI

Atletico Madrid'in Barcelona'yı Metropolitano Stadı'nda ağırlayacağı mücadele bu akşam 23.00'de başlayacak.

La Liga'da geçen hafta Osasuna karşısında evinde oynayacağı maçı ertelenen Barcelona, maç eksiğiyle Real Madrid'in arkasında 2. sırada yer alıyor.

Atletico Madrid ise son olarak Getafe karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez


Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

ÖNE ÇIKAN İSTATİSİKLER

Atletico Madrid'in iç sahada Barcelona ile oynadığı son 5 lig maçında karşılıklı goller olmadı.

Barcelona deplasmanda oynadığı son 10 deplasman maçında 9 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Atletico Madrid bu sezon iç sahada oynadığı 20 resmi maçta sadece Lille'e kaybetti.

 


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