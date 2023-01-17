Astor halka arz ne zaman işlem görecek? Astor borsada ne zaman işlem görecek?

ASTOR HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 ay boyunca;





Herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını



Halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve



Bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir karar alınmayacağını taahhüt etmiştir.





Astor Enerji, Borsa İstanbul ve SPK denetimleri sonrası talep toplama sürecini tamamladı. TEB Yatırım liderliğinde 3 işlem günü talep toplayan ASTOR Enerji halka arz sonuçları açıklandı. ASTOR halka arzına toplamda 753.266 Yatırımcı talep gönderdi. Peki, Astor halka arz borsada ne zaman işlem görecek?Halka arzı sürecini tamamlayan Astor Enerji'nin (ASTOR) Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih netleşti. Şirket payları, #ASTOR koduyla 18 Ocak'ta borsada işlem görecek.Astor'da halka arz edilen 210.000.000 TL nominal değerli payların 34,5 katına denk gelen 7.242.343.445 TL nominal değerli pay talebi geldi.Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 60,9 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 22,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 5,8 katı talep geldi.Astor Enerji hissesi 12,50 TL'den halka arz oldu.Astor Enerji'nin halka arz açıklık oranı 21,04%'dür. Toplamda 210 milyon adet lot dağıtıldı.Astor Enerji 2019 yılı net satışları 1.110.723.551 TL iken 2020 yıl sonu itibarıyla 30,4% arttı. Toplamda 1.448.766.348 TL'ye yükselmiştir. 2021 yılında ise 2020 yılına oranla 117,7% artarak 3.154.302.309 TL' ye yükseldi.30 Haziran 2022 tarihi ile sona eren dönemde net satış tutarı 2.789.234.671 TL olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre toplamda 106% artış gösterdi.Astor Enerji halka arzdan sonra hisselerin borsada işlem görmeye başlamasından 30 gün süreyle fiyat istikrarı hedefleniyor.