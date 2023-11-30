Haber Tarihi: 30 Kasım 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 14:44

Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Aston Villa Legia Varşova canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

Aston Villa Legia Varşova maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Aston Villa Legia Varşova maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Legia Varşova, UEFA Konferans Ligi beşinci hafta maçında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor'da canlı izlenebilecek olan Aston Villa Legia Varşova maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa Legia Varşova maçı canlı izleme detayları

Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Aston Villa Legia Varşova canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
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UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Legia Varşova, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa Legia Varşova maçı şifresiz canlı izleme detayları…
ASTON VİLLA – LEGİA VARŞOVA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



ASTON VİLLA - LEGİA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Legia Varşova maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.  

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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)

20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)

20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)

20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)

23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe

23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)

 
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