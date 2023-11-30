Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Aston Villa Legia Varşova canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Legia Varşova, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa Legia Varşova maçı şifresiz canlı izleme detayları…
ASTON VİLLA – LEGİA VARŞOVA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ ASTON VİLLA - LEGİA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Legia Varşova maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)
20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)
20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)
20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)
23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe
23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)
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