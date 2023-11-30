Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Aston Villa Legia Varşova canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Legia Varşova, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Aston Villa Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa Legia Varşova maçı şifresiz canlı izleme detayları…Aston Villa - Legia Varşova maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)