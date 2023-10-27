Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri açıklandı. Askerlik yerleri 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.Sülüs Belgesi internet üzerinden birkaç adımda kolayca alınabiliyor. Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla Sevk Belgesi denmektedir. Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, e-Devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.-Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.-Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.-Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.-Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.'' şeklinde açıklama yapmıştır.Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.