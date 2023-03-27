Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz'da ara zam yapılacak mı?

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Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı, sorusu en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselmesiyle gündeme geldi. Asgari ücrete ek zam konusu, emeklilere verilen en düşük maaşın artış yaşamasıyla beraber gündeme geldi. Binlerce çalışan ve işveren bu ücrette de yeni bir zam görüşmesinin söz konusu olup olmadığını merak ederken "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair yapılan son dakika açıklamasında Vedat Bilgin "Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Asgari ücrete ara ek zam gelecek mi? İşte son durum ve gelişmeler.Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları sonucunda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğunu duyurdu.Bu gelişme sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Ancak son 2 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması gündemde bulunmuyor.Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.Akbaşoğlu emekli maaşlarına yönelik, "Önümüzdeki 3 ay sonra Temmuz ayı var. 1 Temmuz itibarıyla tüm emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler gündemimizde. Asgari ücretle ilgili bir ihtiyaç durumu ortaya çıkarsa, Cumhurbaşkanımız gerekenin yapılacağını daha önce ifade etmişti. Temmuz ayında da kademelemeyle ilgili olarak, tüm çalışanlarımızın yararına gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan halkımız emin olabilir. Alım gücünü önceleyerek, vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklarken " 'Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız' ifadelerini kullanmıştı.Ocak ve Şubat ayında enflasyonda düşüş devam etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücretin 455-460 dolar arasına çıkarak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdiklerini vurgulayarak " Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var." dedi.2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği verilecek. 2022 Temmuz ayına göre asgari ücret yüzde 54,66 arttı.