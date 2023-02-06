Arap kadayıfı tarifi izle, arap kadayıfı TAŞ KADAYIF) tarifi nasıl yapılır?
Haber Tarihi: 05 Şubat 2023 22:17 -
Güncelleme Tarihi:
06 Şubat 2023 01:35
Arap kadayıfı tarifi izle, arap kadayıfı TAŞ KADAYIF) tarifi nasıl yapılır?
Taş Kadayıf veya diğer adıyla arap kadayıfı en lezzetli tatlılar arasında ve vatandaşlar en güzel yapılış tarifini merak ediyor. Evde kolaylıkla yapılabilecek olan taş kadayıf arap kadayıfı olarak bazı yörelerde bilinmektedir. Bu tatlıyı yapmanın bazı püf noktaları vardır ve evinizde istediğiniz zaman yaparak bu tatlıyı yiyebilirsiniz veya misafirlerinize ikram edebilirsiniz.
Lezzetli tatlılardan taş kadayıf olarak da bilinen arap kadayıfı olarak tatlıyı evde yapabileceğiniz tarifler bulunuyor. Bu tatlıyı yapmak için arap kadayıfı yapılışı, taş kadayıf tatlısı nasıl yapılır? taş kadayıf tatlısı hazırlanışı, taş kadayıfı nasıl yapabiliriz, arap kadayıfını nasıl yapabiliriz seçenekleri için araştırmalara cevap olacak cevapları bir araya getirdik
TAŞ KADAYIF TARİFİ
Şerbeti için malzemeler: 2,5 su bardağı su 2 su bardağı toz şeker 1/4 adet limon
Hamuru için gerekli malzemeler: " 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı su 1,5 su bardağı un 1 tatlı kaşığı kuru maya 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için malzemeler: 150 gram iri kıyılmış ceviz içi
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Kızartma yapmak için malzemeler: 3/4 su bardağı sıvı yağ
Üzerine koymak için gerekli malzemeler: 2 yemek kaşığı ince çekilmiş antep fıstığı 50 gram kaymak
TAŞ KADAYIF (ARAP KADAYIFI YAPILIŞI)
1. Şerbetinizin ılık, tatlınızın sıcak olması gerektiği için öncelikle şerbet yaparak işe koyulun.
2. Bir tencereye suyu ve şekeri ilave edip güzelce karıştırın ve tencereyi ocağa koyun. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakın.
3. 10 dakikanın sonunda limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Şerbetin soğuması için oda sıcaklığında biraz ılındıktan sonra buzdolabına alabilirsiniz.
4. Derin bir kaba ılıklaştırdığınız sütü, suyu, şeker, tuz ve kuru mayayı ekleyip karıştırın. Ardından unu ilave edin ve bir mikser yardımıyla 5 dakika boyunca çırpın.
5. Tamamen homojen bir karışım elde etmiş olmanız önemli. Hazırladığınız karışımın üzerine bir poşet geçirin ve sıcak bir yerde yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
6. Hamur kabarıp, göz göz olduğunda mayalanma işlemi tamamlanmış demektir.
7. Yapışmaz tabanlı bir tavayı ocağa alın ve içerisine hiç yağ koymayın. Tavayı ocakta iyice ısıttıktan sonra, her seferinde birer kepçe olacak şekilde tavaya alın ve sadece alt tarafını pişirin.
8. Üstte kalan tarafında ıslaklık kalmadığı zaman minik yuvarlak hamurlarınızı ocaktan alıp, bir kenara ayırın.
9. Tüm hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra, hamurun pişirmediğiniz kısmına ceviz içi koyun ve yarım ay şeklinde hamuru kapatın. Kenarlarına iyice bastırıp yapışmasını sağlayın.
10. Derin bir kızartma tenceresine bolca ayçiçek yağı koyun ve iyice kızdırın. Yağ kızdıktan sonra kadayıfları kızartmaya başlayın. Bu arada şerbetiniz de soğumuş olarak yanınızda olsun.
11. Kızarttığınız kadayıfları yağdan alıp direkt soğuk şerbetin içine atın. Bu şekilde tüm kadayıfları kızartıp şerbete atın. Kadayıflar şerbetin içinde yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra servise hazır hale geliyorlar. Üzerine kaymak ve Antep fıstığı ile servis edin.
TAŞ KADAYIF TARİFİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle bir kaba şerbet malzemelerimizi yani su ve toz şekeri koyup yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz daha sonra 2-3 damla limon suyunu ekledikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kullanacağımız için bir kenara alıp soğuması için bekletiyoruz. Daha sonra cevizleri sarımsak döveceğinde eziyoruz ve içine 1 çay bardağı toz şeker ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Yassı kadayıfları alıp içine şekerle harmanladığımız cevizden koyuyoruz ve poğaça şeklinde kapatıyoruz ve kenarlarını açılmaması için parmaklarımızla iyice eziyoruz. Bu aşamadan sonra kadayıfları yumurta ve yağ karışımına bulayarak kızgın yağda pişiriyoruz. İyice kızarttıktan sonra kadayıfları soğuk şerbetimize batırıp servis tabaklarına alabilirsiniz.