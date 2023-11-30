Ankara baraj doluluk oranları (ASKİ - 30 Kasım 2023)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından internet sitesinde paylaşılan verilere göre, Ankara'nın baraj doluluk oranları, son yağışlarla birlikte arttı.29 Kasım 2022 tarihinde Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 30,11 iken, 29 Kasım 2023 tarihinde bu oran yüzde 34,82'ye yükseldi.Ankara'nın en büyük barajı olan Çamlıdere'nin doluluk oranı yüzde 36,39'dan yüzde 46,21'e, Kurtboğazı'nın doluluk oranı yüzde 32,17'den yüzde 41,78'e, Kesikköprü'nün doluluk oranı ise yüzde 23,09'dan yüzde 35,14'e yükseldi.ASKİ verilerine göre, Ankara'daki barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarı da son yağışlarla birlikte arttı.29 Kasım 2022 tarihinde aktif kullanılabilir su miktarı 288,473 milyon metreküp iken, 29 Kasım 2023 tarihinde bu miktar 363,108 milyon metreküpe yükseldi.Bu da Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek yeterli su kaynağının mevcut olduğunu gösteriyor.Ankara'daki barajların doluluk oranı, 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle %42,7 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yıla göre artış gösteriyor. 2022 yılı sonu itibariyle Ankara'daki barajların doluluk oranı %35,6'ydı.Ankara'daki barajlarda doluluk oranları şu şekildedir:Çamlıdere: %49,8Eğriova: %43,7İmranlı: %33,6Kesikköprü: %42,1Mogan: %50,3Sarıyar: %41,1Terkos: %42,5Ankara'daki barajların doluluk oranlarının artmasında, son dönemde yaşanan yağışların etkili olduğu düşünülüyor.Ankara'daki barajların doluluk oranları, son dönemde yaşanan yağışların etkisiyle artmaktadır. 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle Ankara'daki barajların doluluk oranı %42,7'dir.