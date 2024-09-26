Altın fiyatları düşer mi? Son dakika yorumları 2024

Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır.



ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?



Altın, Perşembe günü ons başına 2.660 doların yakın seyrederek piyasaların devam eden gevşeme döngüsünde Fed'in beklenen faiz indirimlerinin boyutunu tahmin etmeye çalışması ile rekor seviyelerde işlem gördü. Ons altında kısa vadede yükselişin devamı için 2659 seviyesi üzerinde kapanış görmek gerekebilir. Yükselişlerde 2668 – 2679 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Olası kar satışlarında 2647 seviyesi altındaki hareketlerde aşağı yönde 2638– 2626 seviyelerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;



Destekler: 2647 -2638 – 2626

Dirençler: 2668 -2679 – 2689



GRAM ALTIN FİYATI



Alış: 2.939,0530



Satış: 2.939,3380



ALTIN/ONS FİYATI



Alış: 2.657,7500



Satış: 2.658,1300



ÇEYREK ALTIN FİYATI



Alış: 4.703,2800



Satış: 4.806,9400



CUMHURİYET ALTINI FİYATI



Alış: 18.812,3600



Satış: 19.167,3100



YARIM ALTIN FİYATI



Alış: 9.375,31



Satış: 9.611,68



ZİYNET ALTIN FİYATI



Alış: 18.810,00



Satış: 19.165,05



ATA ALTIN FİYATI



Alış: 20.047,74



Satış: 20.557,38





14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI



Alış: 1.640,76



Satış: 2.480,24



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI



Alış: 2.761,74



Satış: 2.909,20















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