Altın fiyatları düşer mi? Son dakika yorumları 2024

Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır.
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Altın, Perşembe günü ons başına 2.660 doların yakın seyrederek piyasaların devam eden gevşeme döngüsünde Fed'in beklenen faiz indirimlerinin boyutunu tahmin etmeye çalışması ile rekor seviyelerde işlem gördü. Ons altında kısa vadede yükselişin devamı için 2659 seviyesi üzerinde kapanış görmek gerekebilir. Yükselişlerde 2668 – 2679 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Olası kar satışlarında 2647 seviyesi altındaki hareketlerde aşağı yönde 2638– 2626 seviyelerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 2647 -2638 – 2626
Dirençler: 2668 -2679 – 2689
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.939,0530
Satış: 2.939,3380
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.657,7500
Satış: 2.658,1300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.703,2800
Satış: 4.806,9400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.812,3600
Satış: 19.167,3100
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.375,31
Satış: 9.611,68
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.810,00
Satış: 19.165,05
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.047,74
Satış: 20.557,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.640,76
Satış: 2.480,24
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.761,74
Satış: 2.909,20
Haber ile daha fazlasına ulaşın: