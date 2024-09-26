Haber Tarihi: 26 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 15:00

Altın fiyatları düşer mi? Son dakika yorumları 2024

Fed'in faiz indirimi kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası hem çeyrek altın 5 bin TL'yi zorlarken, ons 2.670 dolara kadar yükselere rekor kırdı. Gram ise tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Peki, altın fiyatları düşer mi? Son dakika altın yorumları

Altın fiyatları düşer mi? Son dakika yorumları 2024
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Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır. 

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? 

Altın, Perşembe günü ons başına 2.660 doların yakın seyrederek piyasaların devam eden gevşeme döngüsünde Fed'in beklenen faiz indirimlerinin boyutunu tahmin etmeye çalışması ile rekor seviyelerde işlem gördü. Ons altında kısa vadede yükselişin devamı için 2659 seviyesi üzerinde kapanış görmek gerekebilir. Yükselişlerde 2668 – 2679 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Olası kar satışlarında 2647 seviyesi altındaki hareketlerde aşağı yönde 2638– 2626 seviyelerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;

Destekler: 2647 -2638 – 2626
Dirençler: 2668 -2679 – 2689

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.939,0530

Satış: 2.939,3380

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.657,7500

Satış: 2.658,1300

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.703,2800

Satış: 4.806,9400

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 18.812,3600

Satış: 19.167,3100
 
YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.375,31

Satış: 9.611,68

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 18.810,00

Satış: 19.165,05

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 20.047,74

Satış: 20.557,38
 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.640,76

Satış: 2.480,24

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.761,74

Satış: 2.909,20






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