Akika Kurbanı Yenir mi?

Akika kurbanının eti, kesen kişi ve aile fertleri tarafından yenebilir. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir veya sadaka olarak verilebilir.

Akika kurbanının etinden yararlanmanın en faziletli yolu, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktır. Bu, çocuğun ömrünün bereketli ve hayırlı olması için dua niteliğindedir.

Akika kurbanının etinden kesen kişi ve aile fertleri de yiyebilir. Bu, Allah'a şükür etmenin bir yoludur.

Akika kurbanının etinden sadaka olarak vermek de mümkündür. Bu, çocuğun günahlarının bağışlanması için dua niteliğindedir.

Akika kurbanı, çocuğun doğumunun yedinci günü kesilebilir. Ancak, bu gün kesmek mümkün olmazsa, üçüncü, beşinci veya onuncu gün** de kesilebilir.

Akika kurbanı, bir koyun, bir keçi veya iki kuzu olarak kesilebilir.

Akika kurbanı keserken, niyet ve dua etmek önemlidir. Akika kurbanı kesilirken şu dua okunabilir:

> "Bismillahi Allahümme leke ve minke ve aleyke. Allahümme tekabbel minna ve tekabbel min ümmeti Muhammed."

> "Allah'ın adıyla. Allah'ım, bu kurban senin içindir, sendendir ve sanadır. Allah'ım, onu bizden ve Muhammed ümmetinden kabul et."

Akika kurbanı, yeni doğan çocuğun şükrü için kesilen kutsal bir kurbandır. Akika kurbanının etinden yararlanmak, çocuğun ömrünün bereketli ve hayırlı olması için dua niteliğindedir.