AFAD kira yardımı ne zaman yatacak? 2023 AFAD kira yardımı nasıl alınır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği verecek. Ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladı.Depremzedelere afet sonrası taşınma, barınma gibi yardımlarda bulunacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacağını söylemişti.Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; kiracıya 3 bin TL, ev sahibine ise 5 bin TL kira yardımı yapılacağı belirtilmişti.Deprem sonrası afetzedelere yardımlar, yardım ödemeleri yapılmaya başlandığı öne sürülmüş ve ev sahibi olan depremzedelere 5 bin TL , kiracı olan depremzedelere ise 3 bin TL yardım yapılacağı söylenmişti.Ancak Hatay Antakya'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir depremzede evinin yıkık olduğu halde depremden bu yana hiçbir şekilde kira yardımı alamadıklarını söyledi.Depremzedenin aktardıklarına göre, e-devlette bir başvuru yapıldı ama durum günlerdir belirlenemedi.Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere toplam 24 bin lira kira yardımı yapılacak.Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra, konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.Afetzedeye, fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği verilmeyecek.Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacak.