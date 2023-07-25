Adana deprem yıkılan bina var mı? Son dakika depremde Adana fay hattı kırıldı mı?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (25 TEMMUZ)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği





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2023.07.25 08:51:51 37.6277 35.8220 6.7 -.- 3.0 2.9 CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel





2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel





2023.07.25 07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel





2023.07.25 06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel





2023.07.25 06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel





2023.07.25 06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel





2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel





2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel





2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel





Son dakika Adana deprem yıkılan bina var mı? sorusu gündemde. Adana deprem mi oldu? Prof.Dr. Naci Görür'ün sürekli işaret ettiği Adana'da deprem oldu. İlk bilgilere göre, Adana Kozan merkezli deprem oldukça güçlü şekilde hissedildi. Peki 25 Temmuz 2023 Adana deprem merkezi neresi, büyüklüğü kaç? Az önce deprem mi oldu? İşte AFAD Boğaziçi Üniversitesi Kandilli son depremler listesi..Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.Bakımevindeki şiddet görüntülerinin ardından hastalar tahliye edildiÇok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderildi. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçemedi.Yıkılan binaların enkazından bilirkişiler eşliğinde sondaj yöntemiyle örnekler de alınmaya başladı.11 binanın zemininden alınan örneklerin ardından zemin etüt testi yapılacak. İşlemlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal sorumluların tespitine yönelik çalışma yürütülecek.Çalışmalarda elde edilen bilgi ve bulgular, rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.