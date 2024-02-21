Haber Tarihi: 21 Şubat 2024 15:31 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 15:31

Açık lise sınavları ne zaman? 2024 AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman?

MEB Açık Lisede eğitim hayatını sürdüren on binlerce öğrenci yeni dönemde eğitimlerine devam etmek adına kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2023-24 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav takvimi...

Açık lise sınavları ne zaman? 2024 AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman?
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2023-2024 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem kayıt süreci geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından şimdi de sınav takvimi merak konusu oldu. İşte, 2024 MEB AÖL 2. Dönem sınav takvimi...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

AÖL SINAVLARININ İÇERİĞİ

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
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