Açık lise sınavları ne zaman? 2024 AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem kayıt süreci geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından şimdi de sınav takvimi merak konusu oldu. İşte, 2024 MEB AÖL 2. Dönem sınav takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.