Abdülkerim Bardakçı milli takım kadrosundan neden ayrıldı?

A Milli Takım'ın açıklanan son aday kadrosu, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde A Milli Takım forması giyen bazı önemli isimlerin kadroda yer almaması, "Abdülkerim Bardakçı neden milli takıma alınmadı?", "Mert Günok kadroda neden yok?" gibi soruları beraberinde getirdi. Bu haberimizde, A Milli Takım Teknik Direktörü'nün kadro tercihleri ve Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra kadroda bulunmayan diğer isimlerin durumlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD ve Meksika'ya karşı oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı, Semih Kılıçsoy'un yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Akgün yer almadı.