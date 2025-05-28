Abdülkerim Bardakçı milli takım kadrosundan neden ayrıldı?

A Milli Takım'ın açıklanan son aday kadrosu, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde A Milli Takım forması giyen bazı önemli isimlerin kadroda yer almaması, "Abdülkerim Bardakçı neden milli takıma alınmadı?", "Mert Günok kadroda neden yok?" gibi soruları beraberinde getirdi. Bu haberimizde, A Milli Takım Teknik Direktörü'nün kadro tercihleri ve Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra kadroda bulunmayan diğer isimlerin durumlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.Abdülkerim Bardakçı Milli Takım Kadrosunda Neden Yok?>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD ve Meksika'ya karşı oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.A Milli Takım'ın aday kadrosunda Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı, Semih Kılıçsoy'un yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Akgün yer almadı.
Montella hazırlık karşılaşmalarında aday kadroya Fenerbahçeli genç stoper Yusuf Akçiçek, Portolu Deniz Daniel Gül, Beşiktaşlı Mustafa Hekimoğlu, Frankfurt forması giyen Can Uzun'u çağırdı.
Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın milli davet alan isimler arasında yer aldı.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu, A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.
Beşiktaş'tan sadece Mustafa Hekimoğlu A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Genç golcü süre bulması halinde ilk defa A Milli formayı sırtına geçirecek.
Galatasaray'dan ise Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz aday kadroda yer aldı.
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