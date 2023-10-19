3. Çeyrek Bilanço Beklentileri ve Tahminleri 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 3. çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceksiniz. Buna göre 2023 yılının ikinci çeyrek bilançoları temmuz ayının son haftası açıklanmaya başlayacak. Tüm bilançoların ise ağustos ayının son haftasına kadar yayımlanması planlanıyor. İşte 3. çeyrek bilanço beklentileri ve tahminleri2023 yılı 3. çeyrek bilanço sezonu 20 Ekim'de Arçelik, bankalar tarafında ise 24 Ekim'de Yapı Kredi ile başlıyor. Bilanço açıklama son tarihi solo bilançolar için 30 Ekim ve konsolide olan şirketler için ise 9 Kasım olarak belirlendi. Solo ve konsolide banka bilançoları için de son açıklama tarihleri sırasıyla 9 Kasım ve 20 Kasım olarak belirtildi.3Ç23'te Türk Lirası dolar karşısında çeyreklik bazda ortalama %27,6, yıllık bazda da %49,3 değer kaybederken; euro karşısında çeyreklik bazda %27,5 geriledi. Yıllık bazda da %61,4 değer kaybı yaşadı. Dönem sonu kapanışı olarak ise, TL dolar karşısında çeyreklik bazda %6,3, yıllık bazda da %48,1 değer kaybederken; euro karşısında çeyreklik bazda %1,8 geriledi.Otokar, Türk Traktör, Arçelik, Türk Telekom ve Ford Otomotiv.Operasyonel tarafta ise,3Ç23'te yıllık bazda FAVÖK'ünü en çok artırmasını beklediğimiz şirketler; Otokar, Vestel, Akçansa, Türk Traktör ve Doğuş Otomotiv.im'in yüksek enflasyon, mağaza açılışları, güçlü sepet ve trafik büyümesinin desteğiyle güçlü ciro büyümesi açıklamasını bekliyoruz.Temmuz ayı asgari ücret zammının yarattığı maliyet baskısına rağmen, FAVÖK marjının hem çeyreklik hem de yıllık bazda artacağını ve araştırma kapsamımızda bulunan diğer gıda perakendeciliği şirketlerine göre daha güçlü FAVÖK büyümesi açıklayacağını öngörüyoruz.Tahminlerimiz şirket yönetiminin 2023 yılsonu öngörülerinde yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. Kurumlar vergisinin %25'e yükseltilmesi net karı baskılayabilir.Migros'un pazar payı kazanımı, rekabetçi fiyatlama stratejisi, sezonluk mağazalar ve rakiplerine görece düşük baz etkisi nedeniyle araştırma kapsamımızda bulunan gıda perakendeciliği şirketleri arasında en yüksek ciro büyümesini açıklamasını bekliyoruz. Ancak rekabetçi fiyatlar ve marj tarafında yüksek baz etkisi nedeniyle düşük FAVÖK büyümesi öngörüyoruz. Kurumlar vergisinin %25'e yükseltilmesi net karı baskılayan unsur olarak karşımıza çıkarken, Rekabet Kurulu idari para cezasının yeniden yapılandırılması kapsamında elde edilen idari para cezası geri ödemesi olan 191,4 mn TL'lik nakit girişinin net karı destekleyeceğini öngörüyoruz.görece yüksek baz etkisi nedeniyle rakiplerinden daha düşük benzer mağaza büyümesi açıklamasını öngörüyoruz. Nakliye ve Temmuz ayı asgari ücret zammının personel maliyetlerinde yarattığı baskının, operasyonel kaldıraç ve stok etkisiyle kısmen telafi edileceğini ve geçen yılın 0,2 puan altında FAVÖK marjı açıklayacağını öngörüyoruz.:Türk Telekom'un satış gelirlerinin, mobil ve sabit genişbant segmentlerinde yapılan fiyat revizyonlarının desteğinde yıllık bazda %76 artışla 22,04 mlr TL'ye yükseleceğini tahmin ediyoruz. FAVÖK marjının ise devam eden maliyet baskıları nedeniyle 3,68 puanlık düşüşle %36,43'e gerileyeceğini öngörüyoruz. Bu dönemde, net finansal giderlerde öngördüğümüz ılımlılaşmaya ek olarak, maddi duran varlık değer artışı kaynaklı ertelenmiş vergi gelirinin desteğinde, şirketin 3,14 mlr TL net kar açıklayacağını tahmin ediyoruz (3Ç22: 1,17 mlr TL net kar).cirosunun bu dönemde ARPU TÜFE makasında baz etkisi nedeniyle öngördüğümüz kısmi daralmaya karşın, abone bazında devam eden artış eğilimi ışığında %76 yükselişle 25,80 mlr TL'ye yükseleceğini düşünüyoruz. FAVÖK görünümde de güçlü ciro performansına ek olarak, enerji giderlerindeki indirimin desteğinde FAVÖK marjının 2,60 puanlık artışla %43,45'e yükseleceğini tahmin ediyoruz. Net karın ise, tek seferlik bağış giderinin etkisine karşın, net finansal giderlerde kur hareketi ışığında beklenen dengelenme ve operasyonel karlılık görünümünün desteğinde yıllık bazda %68 artışla 4,01 mlr TL'ye yükseleceğini öngörüyoruz.:Akçansa'nın yurt içi çimento ve hazır beton talebinin güçlü seyretmesinin desteğinde güçlü ciro performansı açıklayacağını öngörüyoruz. Yıllık bazda yakıt maliyetlerinde gözlenen düşüşün desteğinde güçlü marjlar açıklayacağını, net kar tarafında ise nakit akımının kuvvetli olmasının desteğiyle, faiz giderlerindeki negatif etkinin sınırlı kalmasını bekliyoruz., ihracat tarafında gözlenen yavaşlamaya karşın, yurt içi tarafta talebin güçlü olmasının desteğiyle yıllık bazda güçlü ciro büyümesi kaydetmesini beklerken, enerji ve yakıt maliyetleri tarafında yıllık bazda gözlenen düşüşün desteğinde marjlarda iyileşme öngörüyoruz.