2025 tütün ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Memur maaş katsayısı esas alınarak belirlenen tütün yani ek ödeme tarihleri merak ediliyor. Ödemeler, yılın üç ayında ocak, şubat ve mart aylarında yapılacak.



TSP personeline Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödeme takvimi açıklandı.



2025 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENECEK?



2025 Tütün ikramiyesi, 1 Ocak'ta belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak yılın ilk 3 ayı içerisinde Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde ödenecektir.



TÜTÜN İKRAMİYESİ MAMULLUK DERECELERİ



1. Derece Gösterge: 40 000 TL

2. Derece Gösterge: 36 000 TL

3. Derece Gösterge: 31 000 TL

4. Derece Gösterge: 28 000 TL

5. Derece Gösterge: 25 000 TL

6. Derece Gösterge: 22 000 TL



EK ÖDEME/TÜTÜN İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLMEKTEDİR?



Kurumumuzca aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine maluliyet dereceleri esas alınarak yılın ilk üç ayı içerisinde, 1 Ocak tarihinde belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak ödenmektedir. 6495 Sayılı Kanunla daha önce kendilerine tütün ikramiyesi ödenmeyen dul ve yetimlere 01.10.2013 tarihinden itibaren tütün ikramiyesi ödenmesi imkanı getirilmiştir.









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