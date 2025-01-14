Haber Tarihi: 14 Ocak 2025 13:12 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 13:12

2025 tütün ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Tütün ikramiyesi, SGK tarafından yapılan ek ödemedir. Aylık bağlanan vazife/harp malulü erbaş ve erlere yapılan 2024 tütün ödemesi takvimi belli oldu. Peki, 2025 tütün ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

2025 tütün ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?
Abone Ol
Memur maaş katsayısı esas alınarak belirlenen tütün yani ek ödeme tarihleri merak ediliyor. Ödemeler, yılın üç ayında ocak, şubat ve mart aylarında yapılacak.

TSP personeline Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödeme takvimi açıklandı.

2025 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENECEK?

2025 Tütün ikramiyesi, 1 Ocak'ta belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak yılın ilk 3 ayı içerisinde Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde ödenecektir.

TÜTÜN İKRAMİYESİ MAMULLUK DERECELERİ

1. Derece Gösterge: 40 000 TL
2. Derece Gösterge: 36 000 TL
3. Derece Gösterge: 31 000 TL
4. Derece Gösterge: 28 000 TL
5. Derece Gösterge: 25 000 TL
6. Derece Gösterge: 22 000 TL

EK ÖDEME/TÜTÜN İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLMEKTEDİR?

Kurumumuzca aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine maluliyet dereceleri esas alınarak yılın ilk üç ayı içerisinde, 1 Ocak tarihinde belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak ödenmektedir. 6495 Sayılı Kanunla daha önce kendilerine tütün ikramiyesi ödenmeyen dul ve yetimlere 01.10.2013 tarihinden itibaren tütün ikramiyesi ödenmesi imkanı getirilmiştir.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Hatayspor'a! Hatayspor Sergen Yalçın'ın yardımcısı Hatayspor'a!
Bodrum FK'da transferler bekleniyor Bodrumspor Bodrum FK'da transferler bekleniyor
Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2025 Gündem Recep ayının 13.14.15. günü ne zaman? 2025
Manchester City'ye bir stoper daha: 40 Milyon euro Dünya Transferler Manchester City'ye bir stoper daha: 40 Milyon euro
Trabzonspor'un parlayan transferi: 'Malheiro' Trabzonspor Trabzonspor'un parlayan transferi: 'Malheiro'
Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile anlaştı TFF 3. Lig Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile anlaştı
Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, resti çekti Beşiktaş Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, resti çekti
Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu Hatayspor Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
Altay'da Ozan müjdesi TFF 2. Lig Altay'da Ozan müjdesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
BeIN Trio ekibinden Konyaspor - Fenerbahçe yorumları
2
Galatasaray'ın Marsilya'dan hedefi: Elye Wahi
3
Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG
4
Eren Elmalı'ya Galatasaray azarı
5
Lyon'un sahibi: "Türkler'e 'defolun gidik' dedik"
6
Fenerbahçe anlaşma sağladı: Tuta
7
Romulo, devlerin radarına girdi!

SON HABERLER