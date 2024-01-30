Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 16:09 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 16:09

18 Yaş Altı E-Devlet Şifresi Alabilir Mi?

E-Devlet Kapısı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kamu hizmetlerini internet üzerinden kullanabilmelerini sağlayan bir platformdur. E-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için bir şifreye ihtiyaç vardır.

18 Yaş Altı E-Devlet Şifresi Alabilir Mi?
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Peki, 18 yaşından küçükler e-Devlet şifresi alabilir mi?

Cevap, hayır. 18 yaşından küçükler, e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için gerekli olan şifreyi alamazlar.

E-Devlet Kapısı'nın "Sıkça Sorulan Sorular" sayfasında yer alan bilgilere göre, e-Devlet Kapısı şifresi almak için aşağıdaki şartlardan en az birinin sağlanması gerekmektedir:

18 yaşını doldurmuş olmak

Mavi kart sahibi olmak

Yabancı uyruklu olmak ve Türkiye'de ikamet ediyor olmak

Bu şartlardan herhangi birini sağlamayan kişiler, e-Devlet Kapısı şifresi alamazlar.

18 yaşından küçükler, e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için, velilerinin veya vasilerinin şifresini kullanabilirler. Bunun için, e-Devlet Kapısı'na giriş yapan ebeveyn veya vasi, "Çocuğumun bilgileriyle kayıt yapmak istiyorum" seçeneğini seçerek, çocuğunun bilgilerini sisteme girmelidir. Bu işlemden sonra, çocuk da e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir.

18 yaşından küçüklerin e-Devlet Kapısı'nı kullanabilmesi için, ebeveyn veya vasisinin onayı gerekmektedir.
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