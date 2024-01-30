18 Yaş Altı E-Devlet Şifresi Alabilir Mi?

Peki, 18 yaşından küçükler e-Devlet şifresi alabilir mi?



Cevap, hayır. 18 yaşından küçükler, e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için gerekli olan şifreyi alamazlar.



E-Devlet Kapısı'nın "Sıkça Sorulan Sorular" sayfasında yer alan bilgilere göre, e-Devlet Kapısı şifresi almak için aşağıdaki şartlardan en az birinin sağlanması gerekmektedir:



18 yaşını doldurmuş olmak



Mavi kart sahibi olmak



Yabancı uyruklu olmak ve Türkiye'de ikamet ediyor olmak



Bu şartlardan herhangi birini sağlamayan kişiler, e-Devlet Kapısı şifresi alamazlar.



18 yaşından küçükler, e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için, velilerinin veya vasilerinin şifresini kullanabilirler. Bunun için, e-Devlet Kapısı'na giriş yapan ebeveyn veya vasi, "Çocuğumun bilgileriyle kayıt yapmak istiyorum" seçeneğini seçerek, çocuğunun bilgilerini sisteme girmelidir. Bu işlemden sonra, çocuk da e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir.



18 yaşından küçüklerin e-Devlet Kapısı'nı kullanabilmesi için, ebeveyn veya vasisinin onayı gerekmektedir.

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