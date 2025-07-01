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Real Madrid - Juventus Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 18:16 -
Güncelleme Tarihi:
01 Temmuz 2025 18:16
Real Madrid - Juventus Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir? | Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Real Madrid - Juventus TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Real Madrid - Juventus maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasa dışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Juventus maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Juventus maçı canlı yayın izleme detayları...
Real Madrid - Juventus maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Real Madrid - Juventus maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
REAL MADRID - JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZReal Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Real Madrid - Juventus Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'da oynanacak.Takımların Son Durumları
Real Madrid Son Durum:
İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.Juventus Son Durum:
İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.Real Madrid - Juventus Muhtemel 11'ler
İşte Real Madrid ve Juventus'un muhtemel ilk 11'leri:Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız.
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