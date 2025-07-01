Real Madrid - Juventus maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Real Madrid - Juventus maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'da oynanacak.

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız.