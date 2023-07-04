Mario Branco kimdir? İşte Fenerbahçe'nn yeni sportif direktörü

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında Sportif Direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada:"Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.Portekiz Futbol Federasyonu'nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.Tam adı Mario Jorge dos Santos Branco olan Portekizli futbol adamı, 6 Kasım 1976 yılında Porto'da dünyaya geldi. Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.Estoril, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra Estroil'de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile beraber ilk sezonlarında ilk kez yer aldıkları ligde 5. olup Avrupa hakkı elde etmişlerdi, elemeleri geçip gruplara kalmışlardı.Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.Mario Branco, iddialara göre vatandaşı Jose Mourinho'nun önerisiyle İngiliz devi Manchester United'ın 2019 yılında sportif direktörlük görevi için adayların birisi olmuştu. Blanco'nun ismi 2020'de ise Serie A ekibi Roma ile anılmıştı.Portekizli teknik adam, aynı zamanda UEFA B Lisans sahibi.