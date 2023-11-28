Young Boys Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Young Boys Kızılyıldız Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Young Boys Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, sahasında Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Peki, Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Young Boys - Kızılyıldız maçı canlı izleme detaylarıWankdorf Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Manchester City'e 3-0 mağlup olmuştu.Kızılyıldız ise sahasında ağırladığı Leipzig'e 2-1 mağlup olmuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)