Haber Tarihi: 20 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 16:27

Young Boys hangi ülkenin takımı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak. Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti. Peki, Young Boys hangi ülkenin takımı?

Young Boys hangi ülkenin takımı?
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BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.

YOUNG BOYS BAŞARILARI

Super League:

Şampiyonluk (17): 1902-03, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1919-20, 1928-29, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1985-86, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2022-23, 2023-24

Schweizer Cup:

Şampiyonluk (8): 1929-30, 1944-45, 1952-53, 1957-58, 1976-77, 1986-87, 2019-20, 2022-23

UEFA Kupa Galipleri Kupası:

Çeyrek final (1): 1986

Coppa delle Alpi

Şampiyonluk (1): 1974
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