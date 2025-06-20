YKS OBP onaylama 2025: OBP onaylama nedir, nasıl ve ne zaman yapılacak?

OBP, Ortaöğretim Başarı Puanı ifadesinin kısaltmasıdır. Lise mezunlarının dört yıllık not ortalamaları esas alınarak hesaplanır. OBP, adayın YKS puanına eklenerek yerleştirme puanını etkileyen önemli bir faktördür.

Her öğrencinin OBP'si 100 üzerinden hesaplanır ve YÖK tarafından 0,12 katsayısı ile çarpılarak yerleştirme puanına eklenir. Yani yüksek bir OBP, adayın üniversiteye yerleşme şansını artırır.

OBP onaylama, lise müdürlüklerinin öğrencilerin diploma notlarını ve başarı durumlarını e-Okul sistemi üzerinden YÖK'e bildirmesi ve bu bilgilerin doğruluğunu onaylaması sürecidir. Bu işlem, öğrencilerin OBP'lerinin doğru bir şekilde YKS sistemine yansıtılmasını sağlar.

2025 YKS'ye başvuran adayların YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.