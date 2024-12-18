Haber Tarihi: 18 Aralık 2024 20:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 20:19

Yılbaşında neden hindi kesilir?

Yılbaşı yemeği dediğimiz zaman aklımıza direkt kızarmış ve lezzetli bir hindi geliyor. Artık bir kültür haline gelmiş bu yemeğin tarihi çok eskiye dayanıyor. Peki, Yılbaşında neden hindi kesilir?

Yılbaşında neden hindi kesilir?
Abone Ol
Yılbaşı akşamlarının ikonik yemeklerinden biri olan hindi, neredeyse tüm dünyada yeni yıl sofralarını süslüyor. Peki, bu nasıl bir gelenek haline geldi? Bunun için biraz eskiye gitmemiz gerekiyor.

Hindilerin, 16. yüzyıl başlarında tahmini olarak 1524 yılında İngiltere'ye getirildiği ve İngiliz tüccarlar tarafından İspanyollar'a satıldığı düşünülüyor.

Bu tarihten önce insanlar Noel yemeği için kaz, yaban domuzu, inek ve hatta tavus kuşunu tercih ediyordu. Yani hindi, Noel akşamı için bir seçenek değildi.

Tarihte bir Noel günü hindi yiyen ilk kişi, İngiliz hükümdar 8. Henry'ydi. Bu bir ilki ifade etse de hindinin gelenek haline gelmesi yüzyıllar sonra oldu.

Daha sonra yazar Charles Dickens'ın 1843'te yazdığı Bir Noel Şarkısı isimli kitabında karakterler Noel için birbirine hindi veriyordu. Ayrıca Dickens'ın ailesinin de aynı yıl Noel için hindi yediği biliniyor.

Yıllar sonra 1851'de, Kraliçe Victoria Noel yemeği için ilk kez hindi yedi.

Ancak hindinin popüler hale gelmesini sağlayan ise çiftçiler oldu. Çiftçiler yumurta ve süt üretmeye devam edebilmek için tavukların ve ineklerin yerine; hindileri kesmeye başladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Çağdaş Atan: 'Hayallerim çok büyük' RAMS Başakşehir Çağdaş Atan: "Hayallerim çok büyük"
Joshua Kimmich, City radarında Manchester City Joshua Kimmich, City radarında
Championship ekibi Sheffield United satıldı Futbol Championship ekibi Sheffield United satıldı
İki Türk futbolcuya doping cezası! 4 yıl men Beşiktaş İki Türk futbolcuya doping cezası! 4 yıl men
Yılbaşında neden hindi kesilir? Gündem Yılbaşında neden hindi kesilir?
5 gollü maçta kazanan Ankaragücü oldu Futbol 5 gollü maçta kazanan Ankaragücü oldu
Kenan Yıldız yerine Sandro Tonali Juventus Kenan Yıldız yerine Sandro Tonali
Serdal Adalı: 'Hepsini savcılığa vereceğim' Beşiktaş Serdal Adalı: "Hepsini savcılığa vereceğim"
Dybala, Galatasaray'a gelecek mi? Gündem Dybala, Galatasaray'a gelecek mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'ta ortalık iyice karıştı!
2
Fenerbahçe'de Merih Demiral transferine engel
3
TFF'yi bekleyen büyük tehlike
4
Galatasaray, Milan Skriniar'da sona yaklaştı
5
Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!
6
Dev final: Real Madrid - Pachuca
7
Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda!

SON HABERLER