Yılbaşında neden hindi kesilir?

Yılbaşı akşamlarının ikonik yemeklerinden biri olan hindi, neredeyse tüm dünyada yeni yıl sofralarını süslüyor. Peki, bu nasıl bir gelenek haline geldi? Bunun için biraz eskiye gitmemiz gerekiyor.

Hindilerin, 16. yüzyıl başlarında tahmini olarak 1524 yılında İngiltere'ye getirildiği ve İngiliz tüccarlar tarafından İspanyollar'a satıldığı düşünülüyor.

Bu tarihten önce insanlar Noel yemeği için kaz, yaban domuzu, inek ve hatta tavus kuşunu tercih ediyordu. Yani hindi, Noel akşamı için bir seçenek değildi.

Tarihte bir Noel günü hindi yiyen ilk kişi, İngiliz hükümdar 8. Henry'ydi. Bu bir ilki ifade etse de hindinin gelenek haline gelmesi yüzyıllar sonra oldu.

Daha sonra yazar Charles Dickens'ın 1843'te yazdığı Bir Noel Şarkısı isimli kitabında karakterler Noel için birbirine hindi veriyordu. Ayrıca Dickens'ın ailesinin de aynı yıl Noel için hindi yediği biliniyor.

Yıllar sonra 1851'de, Kraliçe Victoria Noel yemeği için ilk kez hindi yedi.

Ancak hindinin popüler hale gelmesini sağlayan ise çiftçiler oldu. Çiftçiler yumurta ve süt üretmeye devam edebilmek için tavukların ve ineklerin yerine; hindileri kesmeye başladı.