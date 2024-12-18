Yılbaşı tatili kaç gün? 2025 Yılbaşı tatili ne zaman?

Yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar başladı. Aralık ayının yarısında merak edilmeye başlanan yılbaşı tatili kaç gün ve ne zaman olacak? Öğrenciler ve çalışanların sorguladığı yılbaşı hangi gün, okullar ve iş yerleri ne kadar tatil?



YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN?



1 Ocak 2025 Yılbaşı günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili yalnızca 1 gün olacak o da çarşamba günü yaşanacak.



OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?



Okullar ve iş yerleri 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olacak.

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