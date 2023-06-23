Haber Tarihi: 23 Haziran 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 15:51

Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı bayramdan önce yatar mı, hangi tarihte?

Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak. Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek. Zam sonrası merak edilen bir diğer konu ise bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağı. Peki, engelli maaşları ne zaman yatacak?

Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli maaşı bayramdan önce yatar mı, hangi tarihte?
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Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri erkenden hak sahiplerine ödendi. Öte yandan engelli aylığı olarak da bilinen sosyal yardım ödemesinin ödeme tarihi gündeme geldi. Söz konusu ödemeyi alma hakkı olan vatandaşlar, bayram öncesi araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 2023 Haziran engelli maaş ödemesi hakkında bilgiler...
ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak.

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Bakanın açıklamasına göre 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacak. 1,5 milyar lirası yaşlığı aylığı, 1,2 milyar lirası ise engelli aylığı olmak üzere toplam 2,7 milyar lira ödeme yapılacak.


ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

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