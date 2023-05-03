YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2023: Yaş çay destekleme 2023 ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'dan yaş çay alım fiyatına yönelik açıklama da geldi. Peki 2023 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:
"Bu yıl yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Bu yıl için yine destek ödemesi ile yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."
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