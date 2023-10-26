Yaprak Dökümü neden yok? Kanal D Yaprak Dökümü bugün neden yok? 2023 Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen dizisi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri hafta içi her gün saat 11:00'da ekranlara geliyordu. Daha sonra dizi Magazin D Yaz programı yayın saati değişikliğiyle saat 13.00'da ekranlara geldi. Yaprak Dökümü Kanal D'nin bugünkü yayın akışında ise yer almadı. 2006'da başlayan dizi 29 Aralık 2010 tarihinde final yapan diziyi yeniden takip edenler bugünkü bölüm ekrana gelmeyince "Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü kaldırıldı mı, bitti mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.Yaprak Dökümü hafta içi her gün saat 11:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlıyordu. Ancak 26 Ekim Kanal D yayın akışında Yaprak Dökümü yerine Dilek Taşı dizisi tekrarı yayınlanıyor. Yaprak Dökümü 26 ve 27 Ekim Kanal D yayın akışında yer almıyor. 27 Ekim'de de saat 11:00'da Üç Kız Kardeş tekrarı yayınlanacak.07:00 Yabancı Damat09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Dilek Taşı13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Aşk ve Umut18:20 Kanal D Ana Haber20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler22:30 Yabancı Sinema Büyük Haydut01:15 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler