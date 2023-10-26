Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 12:25

Yaprak Dökümü neden yok? Kanal D Yaprak Dökümü bugün neden yok? 2023 Kanal D yayın akışı

Ekranların fenomen dizisi Yaprak Dökümü hafta içi her gün saat 11:00'da Kanal D'de yayınlanıyordu. Bugün Yaprak Dökümü yerine Dilek Taşı dizisi tekrarı ile karşılaşan izleyiciler, Yaprak Dökümü bugün yok mu, bitti mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Peki, Yaprak Dökümü yayınlanmayacak mı, ne zaman? İşte 26- 27 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı

Yaprak Dökümü neden yok? Kanal D Yaprak Dökümü bugün neden yok? 2023 Kanal D yayın akışı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri hafta içi her gün saat 11:00'da ekranlara geliyordu. Daha sonra dizi Magazin D Yaz programı yayın saati değişikliğiyle saat 13.00'da ekranlara geldi. Yaprak Dökümü Kanal D'nin bugünkü yayın akışında ise yer almadı. 2006'da başlayan dizi 29 Aralık 2010 tarihinde final yapan diziyi yeniden takip edenler bugünkü bölüm ekrana gelmeyince "Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü kaldırıldı mı, bitti mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yaprak Dökümü hafta içi her gün saat 11:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlıyordu. Ancak 26 Ekim Kanal D yayın akışında Yaprak Dökümü yerine Dilek Taşı dizisi tekrarı yayınlanıyor. Yaprak Dökümü 26 ve 27 Ekim Kanal D yayın akışında yer almıyor. 27 Ekim'de de saat 11:00'da Üç Kız Kardeş tekrarı yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dilek Taşı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler
22:30 Yabancı Sinema Büyük Haydut
01:15 Yabancı Sinema Ölümcül Makineler

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Yaprak Dökümü
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