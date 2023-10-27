ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 2023-2024 (TÜRKİYE)

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3. hafta maçlarını oynadı. Okan Buruk'lu Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Bayern Münih'i sallasa da yıkamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İsmail Kartal'lı Kanarya, Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1'le geçip resmi maçlarda 18 maçlık galibiyet serisi yakalarken Burak Yılmaz'lı Kara Kartal, Bodo/Glimt deplasmanında yıkıldı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı oldukça azaldı. Temsilcilerimizin aldığı puan veya puanlar ülke puanına da büyük katkı sağlarken 2023 ülke puanı son durum da futbolseverler tarafından araştırılıyor.UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin yer aldığı sıralama ve puanı futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kalmayı başardı. Gruptan çıkmayı başarmamız halinde gelecek sezon Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı da artacak. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'de temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1'lik skorla mağlup olurken Beşiktaş ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde 3. hafta maçlarını oynadı. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son güncel liste ve Türkiye'nin puanı...1- İngiltere: 93.1782- İspanya: 79.6143- İtalya: 75.8554- Almanya: 73.6245- Hollanda: 57.1006- Fransa: 56.3317- Portekiz: 49.8168- Belçika: 41.8009- TÜRKİYE: 35.35010- İskoçya: 32.65011- Avusturya: 31.00012- İsviçre: 30.77513- Çekya: 28.30014- Danimarka: 28.20015- Norveç: 27.875UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır. Puanlama ülke takımları için şu şekildedir:Elemelerde;Galibiyet: 1 puanBeraberlik: 0,5 puan.Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);Galibiyet: 2 puanBeraberlik: 1 puan.Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)