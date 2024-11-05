Haber Tarihi: 05 Kasım 2024 13:19 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 13:19

TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM TUS taban puanları

2024/2 TUS sınavı tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM TUS taban puanları
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih sonuçları için doktor adaylarının beklediği gün geldi. TUS 2. dönem tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

TUS/2 Sonuçları Açıklandı mı?

TUS 2. dönem tercih sürecinin sona ermesinin ardından, doktor adayları sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri tamamlandı.

TUS/2 Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 5 Kasım 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesine giriş yaparak, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecekler.
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