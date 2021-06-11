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Türk futbol adamlarından EURO 2020 tahminleri

EURO 2020 başlarken Sporx.com olarak Türkiye'nin birçok önemli teknik adamının görüşlerini aldık.

Türk futbol adamlarından EURO 2020 tahminleri
EURO 2020 başlarken Sporx.com olarak Türkiye'nin birçok önemli teknik adamının görüşlerini aldık. Teknik adamların isimlerine tıklayarak daha detaylı okuyabilirsiniz.

RIZA ÇALIMBAY




BÜLENT UYGUN



SAMET AYBABA



YILMAZ VURAL



EROL BULUT



HİKMET KARAMAN



ÖMER ERDOĞAN



MEHMET ÖZDİLEK



ŞENOL CAN


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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