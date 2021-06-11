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Türk futbol adamlarından EURO 2020 tahminleri
EURO 2020 başlarken Sporx.com olarak Türkiye'nin birçok önemli teknik adamının görüşlerini aldık.
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