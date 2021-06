ÖZEL | Þenol Can, EURO 2020: 'Milli Takým 2. bitirir'

SPORX ÖZEL: Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, A Milli Takımımızın EURO 2020'de gruptan çıkacağına inanıyor.



A Milli Takımımızın EURO 2020 macerasını Sporx'e değerlendiren Şenol Can, "Gruptan çıktıktan sonra EURO 2020'de önümüz açık" dedi.



A Milli Takım'ın harika bir jenerasyon yakaladığını ifade eden Şenol Can, "Muazzam bir jenerasyon yakaladık ve şu ana kadar yaptıklarımız da ortada. Takımda, Avrupa'nın kokusunu çok iyi bilen ve oradaki mücadeleye ve futbol ruhuna çok hakim futbolcularımız var. Artık tedirgin olacağımız hiçbir durum yok, çocuklar kendine inanıyor ve herkesi de kendilerine inandırmış durumdalar" dedi.



Grubu değerlendiren Şenol Can, "İtalya bir ekol ve şu anki kadroları da hem derin hem de yetenekli. Mancini ile beraber İtalya'da yakalanan bir hava var, çok zor gol yiyorlar ve takım savunmasını da çok iyi yapıyorlar. İtalya grubun favorisi. İsviçre de yıllardan bu yana oturan bir oyun sistemi var ve takım birliktelik seviyesi de oldukça iyi durumda. Bizi zorlayacak bir rakip ancak A Milli Takımımızın grubu ikinci sırada tamamlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.