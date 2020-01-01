ÖZEL | Þenol Can, EURO 2020: 'Milli Takým 2. bitirir'

SPORX ÖZEL: Kasýmpaþa Teknik Direktörü Þenol Can, A Milli Takýmýmýzýn EURO 2020'de gruptan çýkacaðýna inanýyor.



A Milli Takýmýmýzýn EURO 2020 macerasýný Sporx'e deðerlendiren Þenol Can, "Gruptan çýktýktan sonra EURO 2020'de önümüz açýk" dedi.



A Milli Takým'ýn harika bir jenerasyon yakaladýðýný ifade eden Þenol Can, "Muazzam bir jenerasyon yakaladýk ve þu ana kadar yaptýklarýmýz da ortada. Takýmda, Avrupa'nýn kokusunu çok iyi bilen ve oradaki mücadeleye ve futbol ruhuna çok hakim futbolcularýmýz var. Artýk tedirgin olacaðýmýz hiçbir durum yok, çocuklar kendine inanýyor ve herkesi de kendilerine inandýrmýþ durumdalar" dedi.



Grubu deðerlendiren Þenol Can, "Ýtalya bir ekol ve þu anki kadrolarý da hem derin hem de yetenekli. Mancini ile beraber Ýtalya'da yakalanan bir hava var, çok zor gol yiyorlar ve takým savunmasýný da çok iyi yapýyorlar. Ýtalya grubun favorisi. Ýsviçre de yýllardan bu yana oturan bir oyun sistemi var ve takým birliktelik seviyesi de oldukça iyi durumda. Bizi zorlayacak bir rakip ancak A Milli Takýmýmýzýn grubu ikinci sýrada tamamlayacaðýna inanýyorum" ifadelerini kullandý.



