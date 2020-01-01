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ÖZEL | Samet Aybaba, EURO 2020: "Gruptan lider çıkacağız"

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Samet Aybaba, EURO 2020'yi Sporx'e değerlendirdi.

ÖZEL | Samet Aybaba, EURO 2020: 'Gruptan lider çıkacağız'
SPORX ÖZEL: Sporx, EURO 2020 özel röportaj serimiz Samet Aybaba ile devam ediyor. Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartan Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Samet Aybaba, A Milli Takımımızın EURO 2020 yolculuğunu Sporx'e değerlendirdi.

GRUPTAN LİDER ÇIKARIZ

A Milli Takımımızdan grupta kaç puan bekliyorsunuz ve kısa bir grup değerlendirmesi yapabilir misiniz?

"En iyi kadrolardan birini yakaladık. İstikrarlı başarılı bir teknik direktörümüz var. Final niye olmasın. Bu takım final oynar. Futbol şansı yanımızda olursa bu takım final oynar diyoruz. Guruptan 7 puanla lider çıkarız"

ÜÇ KALECİMİZ DE ÇOK İYİ

Milli Takım'ın kalesini kim korumalı?

"Milli takımımızda olan kalecilerimizin hepsi birbirinden iyi. O yüzden kim olursa olsun iyi performans gösterecektir. Uğurcan, Altay, Mert üçü de çok iyi ve hangisi oynarsa oynasın bir diğerini aratmayacaktır"

BURAK YILMAZ DAMGA VURUR

Turnuvada sürpriz performans beklediğiniz futbolcumuz kim olur?

"Fransa'da iyi işler yapan Burak Yılmaz yine farkını ortaya koyacaktır. İnanılmaz bir sezon geçirdi ve profesyonel yaşantısını sürdürüyor. 35 yaşında ve hala zıpkın gibi, kalitelisini de her maçta gösteriyor. 35 yaşında olduğu için belki kimse çok yüksek performans beklemiyor ama Burak Yılmaz'ın turnuva damga vurabileceğini düşünüyorum"

Şampiyonluk favoriniz?

Benim favorim Türkiye!

A MİLLİ TAKIM'A MESAJIM

A Milli Takım futbolcularına EURO 2020 için iletmemizin için bir mesaj vermenizi istiyoruz

"Tüm oyuncularımız kalitesini gösteriyorlar. Zaten yurt dışında oynayanların çoğu takımlarında çok başarılılar. Lille'de oynayan oyuncularımız Fransa'da şampiyonluk yaşadılar. Biz onlara güvenelim onlar işini yapsınlar. Finalin tam zamanı"

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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