ÖZEL | Mehmet Özdilek, EURO 2020: 'Avrupa için sürpriz'

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Mehmet Özdilek, A Milli Takımımızı ve EURO 2020'yi Sporx'e değerlendirdii.Milli Takım'ın üst tura çıkmasını bekliyoruz. Bu sadece benim beklentim değil, futbol kamuoyunun ortak görüşü bu yönde. Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nden sonra Dünya Kupası Elemeleri'nde de gösterdiği performans, beklentileri bu yönde oluşturdu. Özellikle Avrupa'daki futbolcularımızın kendi takımlarında bilfiil oynamaları, üst düzey performans göstermeleri avantaj gibi görünüyor. Birlikte oynamanın da getirdiği avantajlar var. Bu jenerasyon birlikte oynamaya alıştı ve birbirlerini tanıyorlar. Dünya futbolunda üst seviye oynayacak oyuncularımızın olması, beklentilerimizi yukarıya çıkardı. Artık genç bir kadromuz var. Bunun yanı sıra tecrübeli oyuncularımız var. Hepimizin beklentisi ilk olarak gruptan çıkmak olacak.Türk Milli Takımı'nın başında çok değerli bir hocamız var. Türk futbol tarihinin en önemli kalecilerinden de bir tanesi. Dolayısıyla onun vereceği karar çok daha önemlidir. Kaleci konusunda bir ara sıkıntımız vardı. Şimdi çok iyi kalecilerimiz var. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Mert Günok oldukça iyiler. Kimin oynayacağının kararını ben veremem. Şenol Hoca en doğru karar verecektir. Kim oynarsa oynasın, rekabet, performansları yukarıya taşıyacaktır.Çok yetenekli oyuncularımız var, takım olmak bu tür turnuvalarda büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca bu oyuncu grubu da uzun süredir birlikte oynuyor ve iyi işler yaptılar. Oyuncu derinliğimiz de geniş.Cengiz Ünder'in performansı çok önemli olacaktır. Yusuf Yazıcı'nın aynı şekilde... Dediğim gibi, çok yetenekli oyuncularımız var ve birini söylemek de kolay değil. Takımdaşlık önemli, bu da bizim takımda var.Dünya ve Avrupa 3.'lüklerimiz var ama istikrarlı şekilde bu seviyelerde olamadık. Sevindirici olan, EURO 2020 ertelendiği için Dünya Kupası Elemeleri de oynadık ve oyun kalitemizin sürdürülebilir olduğunu gördük. Bu beni mutlu etti. EURO 2020'de de olmalıyız, Dünya Kupası'nda da olmalıyız. Futbol seviyoruz, futbol ülkesi olarak oralarda olmalıyız.Birlikte oynamak ve tecrübe önemli. İtalya çok uzun zamandır kaybetmiyor ama biliyorsunuz, her kazanmanın bir sonu var. İnşallah bizim maçta kaybederler. Favoriler söyleniyor ama bence gerçekçi değil. İlk grup maçlarından sonra netlik ortaya çıkacaktır. Uluslararası turnuvalarda devamlı olanlar, bir seviye önde başlayacaktır.EURO 2020'de favori gösterilen Fransa'yı 2-0 yendik ve deplasmanda da berabere kaldık. Biz buraya, bu şekilde geldik.Almanya'nın hayal kırıklığı yaratabileceğini söyleyenler var. Ancak pek katılmıyorum. Başımdan geçen bir anıyı anlatmak isterim. Ordu Milli Takımı ile Hollanda'daki Dünya Kupası'na gittik. Dünya 3.'sü olduk. Yarı finalde Almanya ile oynadık. Normalda maçın 6-0, 7-0Çünkü bu kulvarda çok deneyimliler. Stefan Kuntz'un başında olduğu Almanya U21 Takımı, Portekiz'i yenerek şampiyon oldu ve alttan gelen müthiş oyuncuları var. Almanya ciddi bir turnuva takımıdır.Bizim Çocuklarımız onlar. İyi bir jenerasyon yakaladık ve bu çocuklar her türlü başarıyı hak ediyorlar. Bunu da layıkıyla yerine getireceklerdir. Ülkemizin beklentisi de bu yönde. Onların final oynaması da hem ülke futbolu hem de halkımız adına inanılmaz onur verici, gurur verici olgu olur.