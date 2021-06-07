ÖZEL | Mehmet Özdilek, EURO 2020: 'Avrupa için sürpriz'

SPORX ÖZEL:
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Mehmet Özdilek, A Milli Takımımızı ve EURO 2020'yi Sporx'e değerlendirdii. A Milli Takımımızdan grupta kaç puan bekliyorsunuz ve kısa bir grup değerlendirmesi yapabilir misiniz?
Milli Takım'ın üst tura çıkmasını bekliyoruz. Bu sadece benim beklentim değil, futbol kamuoyunun ortak görüşü bu yönde. Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nden sonra Dünya Kupası Elemeleri'nde de gösterdiği performans, beklentileri bu yönde oluşturdu. Özellikle Avrupa'daki futbolcularımızın kendi takımlarında bilfiil oynamaları, üst düzey performans göstermeleri avantaj gibi görünüyor. Birlikte oynamanın da getirdiği avantajlar var. Bu jenerasyon birlikte oynamaya alıştı ve birbirlerini tanıyorlar. Dünya futbolunda üst seviye oynayacak oyuncularımızın olması, beklentilerimizi yukarıya çıkardı. Artık genç bir kadromuz var. Bunun yanı sıra tecrübeli oyuncularımız var. Hepimizin beklentisi ilk olarak gruptan çıkmak olacak. Milli Takım'ın kalesini kim korumalı?
Türk Milli Takımı'nın başında çok değerli bir hocamız var. Türk futbol tarihinin en önemli kalecilerinden de bir tanesi. Dolayısıyla onun vereceği karar çok daha önemlidir. Kaleci konusunda bir ara sıkıntımız vardı. Şimdi çok iyi kalecilerimiz var. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Mert Günok oldukça iyiler. Kimin oynayacağının kararını ben veremem. Şenol Hoca en doğru karar verecektir. Kim oynarsa oynasın, rekabet, performansları yukarıya taşıyacaktır. Turnuvada sürpriz performans beklediğiniz futbolcumuz kim olur?
Çok yetenekli oyuncularımız var, takım olmak bu tür turnuvalarda büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca bu oyuncu grubu da uzun süredir birlikte oynuyor ve iyi işler yaptılar. Oyuncu derinliğimiz de geniş. Bu sezonun performanslarına bakarsak, Çağlar Söyüncü bir adım önde gibi görünüyor. Burak Yılmaz da tecrübesi ve olgunluğuyla itici oyuncularımızdan biri olacak. Çünkü bu tür turnuvalarda, gol yükünü çekmek çok önemli. İyi ve üst düzey takımlara karşı oynarken, üretkenlik oldukça önemli.
Cengiz Ünder'in performansı çok önemli olacaktır. Yusuf Yazıcı'nın aynı şekilde... Dediğim gibi, çok yetenekli oyuncularımız var ve birini söylemek de kolay değil. Takımdaşlık önemli, bu da bizim takımda var. EURO 2020 şampiyonluğu için hangi takımı favori görüyorsunuz?
Dünya ve Avrupa 3.'lüklerimiz var ama istikrarlı şekilde bu seviyelerde olamadık. Sevindirici olan, EURO 2020 ertelendiği için Dünya Kupası Elemeleri de oynadık ve oyun kalitemizin sürdürülebilir olduğunu gördük. Bu beni mutlu etti. EURO 2020'de de olmalıyız, Dünya Kupası'nda da olmalıyız. Futbol seviyoruz, futbol ülkesi olarak oralarda olmalıyız. Bu turnuvalara renk katabiliriz. Bu jenerasyon da ülke futboluyla kendini çok daha ileri taşıyacaktır. Bu sürdürebilirlik devam etmeli. Turnuvalarda bir takım adı söylemek doğru değil. Türkiye'nin şampiyonluğu sürpriz değil. Milli maçları izliyoruz, takımların birbirinden çok farkı yok.
Birlikte oynamak ve tecrübe önemli. İtalya çok uzun zamandır kaybetmiyor ama biliyorsunuz, her kazanmanın bir sonu var. İnşallah bizim maçta kaybederler. Favoriler söyleniyor ama bence gerçekçi değil. İlk grup maçlarından sonra netlik ortaya çıkacaktır. Uluslararası turnuvalarda devamlı olanlar, bir seviye önde başlayacaktır. Turnuvanın sürpriz takımı hangisi olur? Türkiye'nin şampiyon olması, Avrupa için sürpriz midir? Avrupa adına biz sürpriz olabiliriz. EURO 2020'ye Fransa'yı yenerek geldik. Bunun ötesi var mı? Bunun ötesi yok.
EURO 2020'de favori gösterilen Fransa'yı 2-0 yendik ve deplasmanda da berabere kaldık. Biz buraya, bu şekilde geldik. Turnuvada hayal kırıklığı yaratmasını beklediğiniz takım?
Almanya'nın hayal kırıklığı yaratabileceğini söyleyenler var. Ancak pek katılmıyorum. Başımdan geçen bir anıyı anlatmak isterim. Ordu Milli Takımı ile Hollanda'daki Dünya Kupası'na gittik. Dünya 3.'sü olduk. Yarı finalde Almanya ile oynadık. Normalda maçın 6-0, 7-0 lehimize bitmesi lazım. 90'da gol yedik. Almanya finalde de İtalya'yı yenerek şampiyon oldu. Bu tür turnuvalarda Almanya'nın en kötü bir çeyrek final oynayacağını düşünürüm.
Çünkü bu kulvarda çok deneyimliler. Stefan Kuntz'un başında olduğu Almanya U21 Takımı, Portekiz'i yenerek şampiyon oldu ve alttan gelen müthiş oyuncuları var. Almanya ciddi bir turnuva takımıdır. A Milli Takım futbolcularına EURO 2020 için iletmemizin için bir mesaj vermenizi istiyoruz
Bizim Çocuklarımız onlar. İyi bir jenerasyon yakaladık ve bu çocuklar her türlü başarıyı hak ediyorlar. Bunu da layıkıyla yerine getireceklerdir. Ülkemizin beklentisi de bu yönde. Onların final oynaması da hem ülke futbolu hem de halkımız adına inanılmaz onur verici, gurur verici olgu olur.