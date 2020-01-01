ÖZEL | Hikmet Karaman, EURO 2020: 'Sürprizi Türkiye yapar'

SPORX ÖZEL: Türk futbolun tecrübeli teknik direktörlerinden Hikmet Karaman, A Milli Takımımızın EURO 2020 macerasını Sporx.com'a değerlendirdi.



A Milli Takımımızdan grupta kaç puan bekliyorsunuz ve kısa bir grup değerlendirmesi yapabilir misiniz?



Oldukça zor bir gruptayız. İtalya ile Roma'da oynayacağız. Galler son derece ters bir takım. Galler'in oyun anlayışı bize ters gelecektir. Turnuvalarda başlangıç çok önemlidir. Bu yüzden bizim için de İtalya maçının çok büyük anlamı var. İtalya, Roberto Mancini ile iyi oynuyor ve grubundan başarılı bir şekilde çıktı. Biz de zaman zaman son dakikalarda kazandık. Ancak iyi bir kadroya sahibiz. Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan oyuncularımız var. O ülkelerin taktik, oyun disiplini ve fiziksel gelişimine sahipler. Avrupa'daki oyuncuları çok iyi tanıyorlar. Bu durum, Şenol Güneş için çok büyük avantaj. Mesela oyuncularımız, İtalya Milli Takımı'nı çok iyi tanıyor. Hatta bazılarıyla beraber oynadılar. Bu bir avantaj. Bu avantajı skora nasıl çevirebiliriz? Rakip takım analizleri inanılmaz derecede önemli.



Marcelo Bielsa bile ekibinden bir kişiyi, rakip takımın idmanını izlemeye gönderiyor. Korneri, tacı, duran topu nasıl kullanıyor diye araştırıyor. Defansı nasıl kurduğuna bakıyor. Teknoloji futbolun içine çok girdi. Teknik adamlar, rakiplerini çok iyi analiz ediyor. İş nereye dönüyor, Milli Takım hocasının, oyuncularıyla rakibe iyi çalışmasına. İtalya'yı sahada nasıl ve nerede karşılayacağız? Geriden nasıl oyun kuruyorlar? Pres mi yapacağız? Top kaybedince ne yapacağız? Oyunu kurarken nasıl pozisyon alacağız? Bunlar artık futbolun çok önemli detaylar. Bizim Milli Takımımız, üst düzey bir takım. Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğa oynayan takımlarda oyuncularımız varsa, biz üst düzey takımız. Bu kamp döneminde rakip analizleri çok önemli. Teknik adamın oyuna müdahalesi çok önemli. Şenol Hoca, Konya'daki Fransa maçına oyuna müdahale etti ve değişiklikleri sonrasında oyunu ele aldık. O değişikli yapmasaydı, Fransa golü bulacaktı. Kaç puan alacak dediğimizde, hayalci bir cevap olur. Sonuç için birçok etken var. Rakiplerine hazırlıklıysan, turnuvada başarılı olursun.



Milli Takım'ın kalesini kim korumalı?



Değerlendirmeye kalecinin bireysel performansına göre bakıyorsunuz. Ancak benim değerlendirmem öyle değil. Kaleci önündeki defans ile nasıl anlaşıyor? Geriden oyun kurarken, kaleci oyuna dahil mi, değil mi? Rakip önde baskı yaptığında, kaleci ne yapacak? Çünkü orada kaleci değil artık, oyuncu. Biz hep 4-4-2 diyoruz ama 1-4-4-2 dememiz lazım. 1-3-5-2 dememiz lazım. Kaleci artık iki direk arasında duran biri değil. Böyle olunca, kaleci de değişebilir. Oyun anlayışına göre kaleci tercihi yapılmalı. Geriden oyun kurarken, iyi top kullanan kaleciyi seçerim. Sadece ayağı iyi olması önemli değil, oyunu iyi okuması lazım. Pas açısını nasıl alacak? Bunlar hep antrenmanda çalışılan olaylar ve ona göre oyuncu seçiyorsun.



Turnuvada sürpriz performans beklediğiniz futbolcumuz kim olur?



Şampiyonlar Ligi Finali'ne N'Golo Kante'nin damga vuracağını düşündüm. Çünkü Real Madrid maçındaki oyununu da gördüm. Thomas Tuchel, Kante'yi Maurizio Sarri dönemindeki gibi kullandı. Sarri gittikten sonra Kante bocaladı. Normal top kapan, yanındakine veren oyuncuya döndü. Tuchel ile aynı zamanda hücuma da gitmeye başladı. Kante sistem içinde ön plana çıktı. Milli Takım'da da oynanan oyun konseptine göre oyuncu ön plana çıkabilir. Maç oynamadan kimin ön plana çıkabileceği duygular sözler. Burak Yılmaz ön plana çıkabilir. Kaleciler ön plana çıkabilir. Stoperler ön plana çıkabilir. Hakan Çalhanoğlu frikikten atar, ön plana çıkar. Bunlar biraz hayali konuşmalar. Mesela kaleci bir top atar, asist olur ve kaleci ön planda olur.



EURO 2020 şampiyonluğu için hangi takımı favori görüyorsunuz?



Favori gördüğüm ülke Fransa. İnanılmaz bir kadroya sahipler. Şu anda EURO 2020'de o kadar iyi bir kadroları var ki, kulübesinde de inanılmaz oyuncular var. Almanya'yı hazırlık maçlarında hiç beğenmedim. Gerçi as 11'i ile oynamadı ama hoşuma gitmedi. Bir bütüne bakmak lazım.



Turnuvanın sürpriz takımı hangisi olur?



Enteresan bir soru sordunuz. Türkiye olarak yarı final veya final oynayabiliriz. Bu kadro ile yarı final sürpriz değil. Yunanistan gitti şampiyon oldu. A Milli Takım'ın yarı final oynaması sürpriz olmaz, kupayı alması sürpriz olur. Almanya'yı tutmuyorum, İspanya'dan da millet artık bıktı. Macarlar bir şey yapar mı? Çünkü birkaç oyuncuları ön plana çıktı. Fransa, Belçika, İtalya da sürpriz yapabilir.



Turnuvada hayal kırıklığı yaratmasını beklediğiniz takım?



Almanya hayal kırıklığı yaratabilir. Mats Hummels ve Thomas Müller'i aldı. Hazırlık maçlarında Hummels ağır kaldı. Joachim Löw tartışmaya açıldı. Belk yoruldu, motivasyonunu kaybetti. Belki dinlenmeye ihtiyacı var. Uzun süre çalışan teknik adamlarda bazen böyle olabiliyor. Yerine gelecek isim de belli, Hansi Flick. Bu da oyuncularda etki yapabilir. Hazırlık maçlarında çok oyuncu denedi. Almanya yine de Almanya'dır. Alman basını da çok yakından takip ediyor. Löw fiziksel olarak da sert idmanlar yaptırdı. Almanya hayal kırıklığı olabilir.



A Milli Takım futbolcularına EURO 2020 için iletmemizin için bir mesaj vermenizi istiyoruz



Bizim Çocuklar cümlesi çok önemli. Bu ulus, Milli Takım'a özellikle yurt dışındaki başarılarından dolayı Bizim Çocuklar ismini taktı. Bu söz, Milli Takım'a yakıştı. Bizim Çocuklar cümlesi havada kalmamalı. İçini doldurmalılar. Çünkü onlar da bunu sevdi.



