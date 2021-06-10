ÖZEL | Rıza Çalımbay, EURO 2020: 'Türkiye, ilk 4'e kalabilir'

Süper Lig takımlarından Sivasspor'da bu sezon tarihi bir performansın altına imza atan Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Rıza Çalımbay, EURO 2020 ve A Milli Takımımız hakkındaki görüşlerini Sporx ile paylaştı.A Milli Takımımızın grubu zorlu bir grup ancak baktığımız zaman A Milli Takımız ile İtalya'nın direkt çıkması gerekiyor. Bu gruptan da çıkabilecek kapasitede bir takımız biz.Galler, İsviçre de çok iyi takımlar, son dönemde çıkıştılar ancak A Milli Takımımız, bu iki takıma da grupta da izin vermeyecek.A Milli Takımızın çok iyi ve geniş bir kadrosu var. Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan futbolcularımızın bu sezonki başarılı performansının milli takıma da yansıyacağına inanıyorum. Oynayan, oynamayan çok iyi bir milli takım jenerasyonu yakaladık. Her futbolcumuz birden fazla mevkide forma giyebiliyor ve bu durum bizim için alternatifi geniş bir turnuva kadrosunu da beraberinde getiriyor.Bizim futbolcularımızın bazıları oyunun kaderini direkt değiştirebilir! Örneğin Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın performansı için herkes sürpriz diyor ancak bu performans sürpriz değil, Burak zaten böyle bir futbolcu. Burak'ın EURO 2020'de de çok iyi bir performans sergilemesini bekliyorum.Fransa ve Almanya aynı grupta ancak iki takım da tam bir turnuva takımı. Bu tarz turnuvalarda nasıl oynaması gerektiğini bilen tecrübeli ülkeler. Favori olarak Fransa'yı görüyorum; Belçika'nın ise bu turnuvada artık kendisinden beklenen performansı beklemesini bekliyorum.