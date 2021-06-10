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ÖZEL | Rıza Çalımbay, EURO 2020: "Türkiye, ilk 4'e kalabilir"

Sivasspor'da tarih yazan Rıza Çalımbay, EURO 2020'yi Sporx'e değerlendirdi.

ÖZEL | Rıza Çalımbay, EURO 2020: 'Türkiye, ilk 4'e kalabilir'
Süper Lig takımlarından Sivasspor'da bu sezon tarihi bir performansın altına imza atan Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Rıza Çalımbay, EURO 2020 ve A Milli Takımımız hakkındaki görüşlerini Sporx ile paylaştı.

TÜRKİYE İLK 4'E KALABİLİR

A Milli Takımımızın grubu zorlu bir grup ancak baktığımız zaman A Milli Takımız ile İtalya'nın direkt çıkması gerekiyor. Bu gruptan da çıkabilecek kapasitede bir takımız biz. Bu gruptan çıktığımız zaman zaten çok iyi gidebiliriz, öyle bir potansiyele sahibiz. İlk 4'e de kalabiliriz, yeter ki bu gruptan çıkalım. Galler, İsviçre de çok iyi takımlar, son dönemde çıkıştılar ancak A Milli Takımımız, bu iki takıma da grupta da izin vermeyecek.

KADROMUZ ŞAHANE

A Milli Takımızın çok iyi ve geniş bir kadrosu var. Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan futbolcularımızın bu sezonki başarılı performansının milli takıma da yansıyacağına inanıyorum. Oynayan, oynamayan çok iyi bir milli takım jenerasyonu yakaladık. Her futbolcumuz birden fazla mevkide forma giyebiliyor ve bu durum bizim için alternatifi geniş bir turnuva kadrosunu da beraberinde getiriyor.

BURAK YILMAZ ZATEN BU

Bizim futbolcularımızın bazıları oyunun kaderini direkt değiştirebilir! Örneğin Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın performansı için herkes sürpriz diyor ancak bu performans sürpriz değil, Burak zaten böyle bir futbolcu. Burak'ın EURO 2020'de de çok iyi bir performans sergilemesini bekliyorum.

FAVORİ AÇIK ARA FRANSA

Fransa ve Almanya aynı grupta ancak iki takım da tam bir turnuva takımı. Bu tarz turnuvalarda nasıl oynaması gerektiğini bilen tecrübeli ülkeler. Favori olarak Fransa'yı görüyorum; Belçika'nın ise bu turnuvada artık kendisinden beklenen performansı beklemesini bekliyorum.


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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