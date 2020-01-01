ÖZEL | Ömer Erdoğan, EURO 2020: 'En kötü 7 puan alırız'

SPORX ÖZEL: Süper Lig takımlarından Hatayspor ile bu sezon sansyonel sonuçların altına imza atan başarılı teknik adam Ömer Erdoğan, A Milli Takımımızı ve EURO 2020'yi Sporx'e değerlendirdi.



A Milli Takımımızdan grupta kaç puan bekliyorsunuz ve kısa bir grup değerlendirmesi yapabilir misiniz?



A Milli Takımımız, İtalya ile birlikte grubun favorisi. Kağıt üzerinde en ciddi rakibimiz İtalya. İsviçre ve Galler'i yenecek güce, yeteneğe sahibiz. Gönlümden geçen 9 puan. En kötü 7 puanla gruptan çıkacağımızı umut ediyorum.



Milli Takım'ın kalesini kim korumalı?



Mert Günok iyi bir kaleci. Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır da formda. Kaleci konusunda çok şanslıyız. Şenol Hoca'nın vereceği bir karar ama sanki Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır bir adım önde. Mert Günok sezon içinde oynayamadı. Uğurcan ve Altay iyi sezon geçirdi. İkisinden biri oynayacaktır.



Turnuvada sürpriz performans beklediğiniz futbolcumuz kim olur?



Şenol Hocamız sistemini kurdu, tercihlerini yaptı. İyi oyuncularımız var. Ancak savunmadaki oyuncularımız Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın iyi bir turnuva geçireceğini düşünüyorum. Kendi takımlarında da muhteşem bir sezon geçirdiler. Burak Yılmaz çok formda, Lille'i şampiyon yaptı. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı... Çok fazla sürpriz yapabilecek oyuncumuz var. Ancak takım başarısı ön planda olacak. İnşallah gruptan çıkıp, yarı finale kadar gelirsek; oyuncularımız da bireysel anlamda ön plana çıkar ve değerleri artar. Çok oyuncumuz ön plana çıkabilir.



EURO 2020 şampiyonluğu için hangi takımı favori görüyorsunuz?



İspanya, Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa turnuva için ciddi adaylardan. Bu takımlardan biri sürpriz yapabilir. Ancak Türkiye de inşallah sürpriz yapacak.



Turnuvanın sürpriz takımı hangisi olur?



Turnuvada zayıf bir ülkenin sürpriz yapmasını beklemiyorum. Kadrosu iyi, deneyimli olan, takım oyununu iyi oynayan kazanacaktır. Mesela Belçika yıllardır aynı oyuncu grubuyla oynayan bir takım var. Almanya kadroyu gençleştirdi ama önemli oyuncuları var. Farklı bir takımın şampiyon olacağını düşünmüyorum.



Turnuvada hayal kırıklığı yaratmasını beklediğiniz takım?



Turnuva öncesinde bir şey demek gerçekten çok zor. Günlük performansların çok önemi olacak. Bazı takımlar favori gidiyor ama istedikleri havaları yakalayamıyorlar. Ayrıca turnuva farklı yerlerde oynanacak, statlar tam kapasite dolmayacak. Bu da birçok şeyi etkileyecektir.



A Milli Takım futbolcularına EURO 2020 için iletmemizin için bir mesaj vermenizi istiyoruz



Bir Türk vatandaşı olarak teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyorum. İnşallah onlar da Türk halkını güzel sonuçlarla mutlu edecekler ve sokaklara dökecekler. Pandemi nedeniyle yaşanan zor günlerde, sıkıntılı günlerde bizlere mutluluk yaşatacaklar. Canı gönülden başarılar diliyorum.



