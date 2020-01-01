ÖZEL | Bülent Uygun, EURO 2020: 'Gruptan rahat çıkarız'

SPORX ÖZEL: A Milli Takımımızın EURO 2020 macerası başlıyor ve Sporx'in özel röporajları da devam ediyor. Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, A Milli Takımımızın EURO 2020 macerasını Sporx'e değerlendirdi.



A Milli Takımımızın turnuvanın gizli favorilerinden biri olduğunu ifade eden Bülent Uygun, "Çocuklar inanılmaz bir birliktelik içerisinde, milletimizi çok iyi şekilde temsil ediyorlar. Bütün ülke onların arkasında ve bunu hissediyorlar" dedi.



A Milli Takımımızın grubunu da değerlendiren Bülent Uygun, "Grup zorlu bir grup gizi gözükse de ben futbolcularımıza inanıyorum ve gruptan açık ara rahat bir şekilde çıkacağımızı iddia ediyorum" ifadeleri kullandı.



Turnuvaya Uğurcan Çakır'ın damga vuracağını belirten Bülent Uygun, "Uğurcan Çakır çok önemli bir kaleci ve EURO 2020'de de bizim en önemli kozumuz olacak. Turnuvanın en iyi kalecilerinden biri olacak inşallah. İrfan Can Kahveci'ye de çok güveniyorum ve bu turnuvada öne çıkmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.



A Milli Takım futbolcularına da mesaj gönderen Bülent Uygun, "Tüm ülkenin sevgisi arzusu birliği ve başarısı sizin yüreğinizde, beyninizde bireysel olarak yetenekleriniz olan ayaklarınızdadır. Başarın" dedi.



