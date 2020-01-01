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ÖZEL | Yılmaz Vural, EURO 2020: "Final oynasak sürpriz olmaz"

Türk futbolun efsane teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, EURO 2020'yi Sporx'e değerlendirdi.

ÖZEL | Yılmaz Vural, EURO 2020: 'Final oynasak sürpriz olmaz'
SPORX ÖZEL: Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Yılmaz Vural, A Milli Takımımızın EURO 2020 macerasını Sporx'e değerlendirdi.

A Milli Takımımızdan grupta kaç puan bekliyorsunuz ve kısa bir grup değerlendirmesi yapabilir misiniz?

İyi bir jenerasyon yakaladık. Pırıl pırıl çocuklarımız var. Milli Takımız, EURO 2020'de başarılı olacaktır. A Milli Takım'ın grup lideri olma ihtimali var.

Milli Takım'ın kalesini kim korumalı?

Kalecilerimizin hepsi iyi. Mert Günok, Başakşehir'de oynayamadı kaleyi Volkan Babacan'a kaptır ama Milli Takım'da muhteşem maçlar oynadı, daha deneyimli. Uğurcan Çakır veya Altay Bayındır da oynayabilir. Seçimi Şenol Hoca yapacak. Hangi geçerse, diğerlerini aratmaz.

Turnuvada sürpriz performans beklediğiniz futbolcumuz kim olur?

Sürpriz performansın ötesinde, A Milli Takım'da kötü oynayacak oyuncu göremiyorum. Takımın çoğunluğu yurtdışı kökenli. Takım, Avrupa'da taktik ve disiplin almış, antrenmanı görmüş oyunculardan oluşacak. Dolayısıyla takım olarak iyi performans sergileyeceğiz. Bütün oyuncularımız, uluslararası seviyede dikkat çekecek performanslar göstereceklerdir.

EURO 2020 şampiyonluğu için hangi takımı favori görüyorsunuz?

Favorim Türkiye. Bunu çok samimi söylüyorum. Tribüne oynamıyorum. Gerçekten çocuklara inanıyorum. Üç tanesi Fransa'da şampiyon oldu. Biri Milan'da oynuyor. Biri Leicester'da FA Cup aldı. Biri Liverpool'da, biri Juventus'ta oynuyor. Bu çocuklar uluslararası takımlarda başarılı oldu. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncularımız var. Bu yüzden iyi performans göstereceğiz. Finallere kadar gelebiliriz, bu gücümüz var.

Turnuvanın sürpriz takımı hangisi olur?

Milli Takım finallere kadar gelirse, herkesin gözünde EURO 2020'nin sürprizi olur. Bizim gözümüzde sürpriz olmaz. Bugüne kadar, bu turnuvada önemli bir başarımız yok. Avrupa ve Dünya 3.'lüklerimiz var, onun dışında uluslararası anlamda çok büyük bir başarımızı olmadı. Bir de çeyrek final var. Finale çıkarsak, bu herkesin gözünde sürpriz olur.

Turnuvada hayal kırıklığı yaratmasını beklediğiniz takım?

A Milli Takım başarılı olmazsa hayal kırıklığı yaşarım.

A Milli Takım futbolcularına EURO 2020 için iletmemizin için bir mesaj vermenizi istiyoruz.

İşi biraz ciddiye alsınlar. Kendilerine güvensinler ve inansınlar. Dolayısıyla başarısız olursak hayal kırıklığı olur. Çok üste seviye takımlarda oynuyorlar ve çok başarılılar. Bu turnuvada da neden başarılı olmasınlar? Başlarında önemli bir hoca var. Türkiyemiz için can, ciğer çocuklarımıza söyleyeceğim; kendilerine güvensinler, takım gibi tepki versinler. İyi bir takım olsunlar. Kimse, kimseden üstün değil. İnanıyorum ki, bugüne kadar görülmemiş bir başarı yakalarlar.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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