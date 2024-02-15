Haber Tarihi: 15 Şubat 2024 13:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 13:30

Turabi geri mi dönüyor? Turabi Survivor'dan neden ayrıldı?

Survivor 2024 All Star'da Turabi Çamkıran'ı göremeyenler bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Turabi Survivor'da neden yok, elendi mi? Turabi geri mi dönüyor? Turabi Survivor'dan neden ayrıldı?

Turabi geri mi dönüyor? Turabi Survivor'dan neden ayrıldı?
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Survivor'ı daha önce iki kez şampiyonlukla tamamlayan 'Turbo Turabi' lakaplı Turabi Çamkıran yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star 2024'e erken veda etti. İstanbul'a dönen Turabi'den ilk açıklama geldi. Peki, Turabi neden yok? Turabi Survivor'dan neden ayrıldı?

SURVİVOR TURABİ NEDEN YOK?

Geçtiğimiz haftalarda sakatlıklarla boğuşan Turabi Çamkıran'dan Survivor sevenlerine kötü bir haber geldi. Yaşadığı sakatlıklardan ötürü 5 gün boyunca doktor kontrolünde olan Turabi için Acun Ilıcalı üzücü haber verdi. Turabi yaşadığı sakatlıktan ötürü Survivor 2024 yarışmasından ayrıldı.

TURABİ NEDEN AYRILDI?

Survivor 2024'te geçtiğimiz haftalarda Turabi bir sakatlık yaşamıştı. Programdan öncede sosyal medya hesabından sakatlık geçirdiği söyleyen Turabi ısrarları kırmayarak adaya gelmiş ve Survivor'a katılmıştı. Ancak yaşadığı sakatlığı yeniden nükseden Turabi, Survivor'dan ayrılmak durumunda kaldı.
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