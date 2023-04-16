Haber Tarihi: 16 Nisan 2023 22:02 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 22:02

TS BJK maçı şifresiz İZLE Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle bein sports 1

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TS BJK maçı şifresiz İZLE Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle bein sports 1
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Trabzonspor Beşiktaş beIN Link! Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ FORM DURUMLARI

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi. Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Eksikler

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Yusuf, Bakasetas, Markovic, Bardhi, Gomez.



Beşiktaş XI: Mert Günok, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Maxim, Ghezzal, Redmond, Aboubakar.



Ezeli rekabette 136. maç

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.
 
Beşiktaş son 22 maçta 5 kez yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı. Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu. Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Taraflar ligde 100. kez karşılaşacak

İki takım ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili takım karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 48 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol attı. Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Beşiktaş son 5 maçını kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti. Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen ve son haftalarda oynadığı futbolla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

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