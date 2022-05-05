Trabzonspor'da Yusuf Demir sesleri!

Avusturya'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen Yusuf Demir, kiralık olarak gittiği Barcelona'da bekleneni veremeyince Rapid Wien'e geri dönmüştü. Burada da 21 maçta sadece bir gol atabilen 18 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yer aldı. B



Bordo-mavili taraftarlar, ailesi Trabzonlu olan genç sağ kanadın alınması için yönetimi mesaj yağmuruna tuttu. Ancak kulübü, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf için yüksek bonservis bedeli talep edebilir.





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