Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Levi Garcia

Süper Lig'in 5.haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor...İlk hedef; ligin ikinci haftasında oynanan Hatayaspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın yerini doldurmak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer, gözüne AEK Atina'nın Trinidad&Tobagolu oyuncusu Levi Garcia'yı kestirdi. Yunan ekibine 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 7 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Ancak AEK, teklifi reddetti.Yunan basınına yansıyan haberlere göre ise; Karadeniz ekibi, transferin bitmesine sayılı günler kaldığından, temaslarını sıklaştırdı ve AEK'nın kapısını ikinci kez çaldı. Trabzonspor'un teklifini güncelleyerek daha yüksek bir bonservis bedeli önerdiği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği, bu sebeple Yunan ekibinden transferinde kolaylık talep ettiği belirtildi.Tarafların birkaç gün içinde işi netleştireceği de belirtildi... Şu ana kadar kadrosuna Marc Bartra, Eren Elmalı, Jens Larsen, Gbamin, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Enis Bardhi, Trezeguet, Naci Ünüvar, Montasser Lahtimi, Maxi Gomez ve Umut Bozok'u katan Karadeniz ekibi, Levi Garcia'yı da renklerine bağladığı taktirde 13. transferini gerçekleştirmiş olacak.Şu ana kadar transfer ettiği oyunculara 18 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyen Trabzonspor'un Levi için harcayacağı parayla birlikte kasasından 25 milyon eurodan fazla bir ücret çıkmış olacak.