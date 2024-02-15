Torba yasa ne zaman çıkacak? 2024 torba yasa maddeleri

Fahiş fiyatla mücadele: Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.



Çeklerde vade öncesi ibraz yasağı: İleri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.



Şans oyunları: Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.



Kur Koruma Mevduat Hesaplarına düzenleme: Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.





Emekliye tek seferlik ödeme: Çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması öngörülüyor.



Konutların turizm amaçlı kiralanması: Konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair düzenlemeler içerir. İzin belgesi alınması şartı getirilecek.





Torba yasa düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, torba yasa maddeleri ve içeriği belli oldu. 80 maddelik torba kanun teklifi hatırlanacağı üzere 24 Kasım Cuma günü TBMM'ye sunulmuştu. Peki, "Gözler Meclis'te Torba Yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasa maddelerinde neler var?" İşte 2. torba yasa maddeleri ve içeriği...Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı konusunda açıklamalar takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den 450'ye düşürüldü.Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeyi içeren karar da vatandaşlar ile buluştu.Torba yasa taslağı, çeşitli ekonomik düzenlemeleri içermektedir. Bazı önemli başlıklar şunlardır:ve Gençlik Fonu'yla ilgili yasa tasarısı kapsamında, yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi öngörülmektedir. Bu krediyle ilgili detaylar arasında 150 bin lira olan mevcut rakamın enflasyon oranında güncellenmesi de yer almaktadır.Torba yasada ev hanımlarına emeklilikle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Ev hanımları, kendi primlerini 4.293 TL olarak yatırmakta, devlet ise bin 430 TL prim desteği sağlayacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı da düşünülmektedir.Yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi torba yasada yer alacaktır. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanması beklenmektedir.Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağı belirtiliyor. Bu düzenlemeyle esnafın 5 yıl daha erken emekli olabilmesi hedeflenmektedir.Torba yasa kapsamında, yaklaşık 90 bin taşeron işçinin kadroya geçmesini sağlayacak düzenlemelerin yer alması beklenmektedir. Bu düzenleme ile kamuda taşerona bağlı çalışanlar kadroya alınacaktır.Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında torba yasanın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiştir. Ancak detaylı içeriği ve kapsadığı düzenlemeler bu bilgiler ışığında açıklanmıştır.