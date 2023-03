Togg ne zaman teslim edilecek? 2023 Togg teslim tarihi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TOGG'un satışa çıkmasıyla ön şipariş verme ile ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatının açıklanmasının ardından sipariş vererek T10X sahibi olmak isteyenler, sipariş tarihi ve diğer detaylarla ilgili bilgi almak istiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOGG'un ilk modeli olan C-segment elektrikli SUV modeline 'T10X' ismi verilirken, satış fiyatı ise 953 bin TL'den başlayacak. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya TOGG websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Peki TOGG Trumore ön sipariş nasıl verilir, ne zaman başlayacak? TOGG ilk teslimat hangi tarihte? İşte soruların yanıtı...TOGG'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.Ör: Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.Şirket bu sene C segmentindeki tamamen elektrikli SUV modelinden 20 bin adet üretecek.Bu modelin 160 kW güce (218 beygir) sahip arkadan itişli ve 320 kW güce (435 beygir) sahip dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. 160 kW'lık versiyon 7.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza, 320 kW güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre civarında, güçlü versiyonu ise 500 kilometre civarında bir menzile sahip olacak. Togg C-SUV hızlı şarj desteği sayesinde, hızlı şarjı destekleyen istasyonlarda 25 dakikada bataryalarını yüzde 80 doldurabilecek.TRU.IDKesintisiz bir mobilite deneyimi sunmak için oluşturulan Tru.ID altyapısı, akıllı cihazınızın kişiselleştirilmiş hizmetlerine erişebileceğiniz ve uygulamaları kaldığınız yerden kullanabileceğiniz ekosistem kimliğinizdir.Trumore ile entegre çalışan bu akıllı yaşam platformuyla günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Akıllı ev ve şehir sistemleri ile size özel, yapay zeka destekli, gelişmiş bir bağlantı kurabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanınız olan T10X üzerinden, ev ve iş gibi diğer yaşam alanlarınızı yönetebilirsiniz.T10X'in multimedya sisteminde yer alan Tru.Store Uygulama Mağazası ile gün içinde ihtiyacınız olacak uygulamaları akıllı cihazınıza yükleyebilirsiniz.Akıllı yaşam ekosistemindeki yol arkadaşınız Trumore Dijital Asistan, size işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunar. Size özel öneriler yapan, yaşam tarzınızı ve hareketlerinizi öğrenen bu yapay zekâ destekli asistan, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için çalışır.Trumore Gez uygulaması, gerçek zamanlı navigasyon özelliklerini ve iş ortakları tarafından sağlanan mobilite hizmetlerini birbirine entegre ederek T10X için benzersiz bir deneyim hazırlar.T10X sahip olduğu teknoloji ile internete bağlıdır. Bu yüksek hızlı veri kullanımı, size nerede olursanız olun sürekli çevrimiçi olma imkânı sunar.Trumore uygulamasında yer alan E-Cüzdan ve Dijital Varlık Cüzdanı ile Togg ekosistemindeki tüm finansal işlemleriniz elinizin altındadır. AVAX alt yapısını kullanan bu fonksiyonlar ile şarj ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı ve NFT işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.T10X'inizi bir mobil sanat galerisine dönüştüren bu uygulama ile dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini kolayca bulabilirsiniz. T10X'inizi kişiselleştirme imkanı veren mobil galeri; sizi dijital dünyanın kapılarının ardında, kişiselleştirilmiş ve öncelikli bir yolculuğa çıkarır.Akıllı cihazın dijital kokpiti; 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşur. Sınıfında örneği olmayan uçtan uca ekran; Otomobil kullanma deneyiminizi, seyahat konforunuzu ve çevrim içi yaşantınızı başka bir boyuta taşırken, ön yolcunun da kullanabileceği eğlenceli içeriklere erişim sağlar.Yeni nesil Meridian Premium Ses Sisteminin T10X'e özel akustik şeması ve teknolojisi ile yolculuklarınız esnasında üstün bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.Yüksek frekanslı bu hoparlörler, insan kulağının algıladığı yüksek sesleri karşılar. BAS HOPARLÖRLERİ Daha düşük ve derin frekanslar için geliştirilmiştir.Size daha gerçekçi bir deneyim sunar.Her noktadan eşit hissedilen optimal bas sesleri verir T 10X'in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.T 10X'in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.ANAHTARSIZ GİRİŞT10X, size anahtarsız giriş imkânı sunar. Anahtarınız cebinizde veya çantanızdayken ön kapı kollarına ya da bagaj kapağında yer alan bagaj açma butonuna dokunarak T10X'inize erişim sağlayabilirsiniz.Ön ve arka koltuklardaki ısıtma sistemi, T10X'in içindeki tüm yolculara sıcak ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlar.T10X'inizde koltuklarınızı sizin için en konforlu sürüşü sağlayacak şekilde ayarlayabilir ve bu ayarları kaydedebilirsiniz. Böylece birden fazla kullanıcı, tek tuşla kendi koltuk pozisyonunu en hızlı şekilde ayarlayabilir.T10X'inizin ön konsolunda yer alan kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kolay ve hızlı bir şekilde şarj eder.Anahtar veya bagaj kapağı üzerindeki tuş yardımıyla T10X'inizin bagajını çok daha rahat bir şekilde açabilir ya da kapatabilirsinizT10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit eder ve yan aynalarda bulunan ikaz ışıkları ile kullanıcıya bilgi aktarır. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önler.Park sensörleri yardımıyla çalışan bu sistem, kullanıcı müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı verir. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılır. Kullanıcı yardımı gereken koşullar ve güncel park durumu cihaz ekranından takip edilebilir. Bu asistan hem park etme hem de park yerinden çıkmak için kullanılabilir.Adaptif hız sabitleyici, sürüş hızını öndeki trafiğe göre otomatik olarak ayarlayarak kullanıcılara eşsiz bir sürüş deneyimi sağlar. Sistem, cihazın tamamen durması halinde bile kullanıcıdan alacağı komutla takibin devam etmesini sağlayabilir. Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, Trafik işareti algılama yardımıyla hız limitlerini de aktif olarak öğrenir.T10X'te bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz eder. Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı verir.Akıllı şerit takip sistemi, çok fonksiyonlu ön kamera yardımıyla şeritleri algılar, şeritten dışarı doğru bir kayma olduğunda sürücüyü uyarır ve gerektiğinde ufak manevra düzeltmeleri ile T10X'i şeridinde tutar.T10X'in çok fonksiyonlu kamerası yardımıyla okunan trafik levhalarındaki bilgi dijital gösterge panelinde gösterilerek sürücü uyarılır. Asistan sistemler, bu bilgiyi kullanarak T10X'in hızını ayarlar.ÖN VE ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARILARIÖn çapraz trafik uyarısı, sağdan veya soldan gelen trafiği tespit ederek olası bir çarpışmayı önler. Bu sistem özellikle park alanlarından çıkarken ve kavşaklardan dönerken sürücünün göremediği kör noktalarda etkili olur. Sistem öncelikle kullanıcıyı uyararak durumdan haberdar eder ve gerekirse frenleme yaparak cihazı durdurur. Arka çapraz trafik uyarısı da T10X'in geri hareket ettiği senaryolarda devreye girer.Adaptif sürücü asistanı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif akıllı hız sabitleyici ile akıllı şerit takip sisteminin bir arada çalışmasıyla işlevsel hale gelir. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edebilir. Aynı zamanda sürücünün kullanım alışkanlarını öğrenerek kendini adapte eder ve kullanıcıya daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlar.Yoğun trafik pilotu, kullanıcının direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X'e bırakmasını sağlar. Asistan pilot T10X'in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletir. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülür, gerektiği halde sistem uyarı verebilir ya da inaktif hale gelebilir. Bu Özellik 15 km/saat hıza kadar kullanılabilir.Bu sistem yardımıyla T10X, sürüş rotasındaki diğer araçları ve yayaları tespit eder. Çarpışma tehlikesi oluşturan herhangi bir durumda sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyararak olası bir çarpışmayı engellemeye yardımcı olur, gerektiği halde fren yapar.T10X, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenir. Akıllı cihazın yoldaki imzası olan ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri, coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağını vurgular.T10X'in keskin hatları, ön taraftan başlayarak yan ve arka tasarımında akıcı bir devamlılık sağlar. Bu tasarım, yalın ve net çizgiler ile hayat bulur. Bumerang tasarımlı gündüz farları, ızgaralar ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine çeken etkileyici ön yüz, krom detaylar ile şekillendirilir.T10X'in orta konsolu, iç mekânın en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Uçak kokpitini hatırlatan formuyla vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı olur. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüz, sesli komut özelliğinin de desteğiyle kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekler.Yeni bir yaşam alanına dönüşen T10X, uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlar. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi ile bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunar.T10X'in tasarım, üretim ve mühendislik süreçlerinde uluslararası standartlar esas alınmıştır. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanmıştır.T10X'inizi 3 farklı şekilde şarj edebilirsiniz. T10X'inizi, ev tipi bir priz üzerinden, duvara monte bir AC şarj istasyonundan ya da süper hızlı DC şarj istasyonlarından her yerde güvenle şarj edebilirsiniz.Togg, standart ev prizi 3.7 kW, AC 22 kW, DC 180kW olarak maksimum güç seviyelerinde şarj edilebiliyor.