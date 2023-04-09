Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 18:07

TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI 2023

TİP Milletvekili adayları listesi 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, TİP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan TİP aday adayları listesi

TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI 2023
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TİP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. TİP'İN 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. TİP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, TİP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan TİP aday adayları listesi

TİP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ 2023
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO		 AD SOYAD
ADANA 1 DUYGU YILMAZ
ADANA 2 SEDA AŞKIN
ADANA 3 AHMET FARUK ULAŞ
ADANA 4 MESUT KOYUN
ADANA 5 UTKU ALEMDAROĞLU
ADANA 6 DİLA AKAR
ADANA 7 MERYEM MAZMAN KARTAL
ADANA 8 ONURCAN GÜRBÜZ
ADANA 9 EDA BAHAR KOCABEYLER
ADANA 10 HÜSEYİN EVGİN
ADANA 11 OĞUZCAN KILIÇ
ADANA 12 MEHMET SELİM AKMAN
ADANA 13 MUSTAFA ÇELİK
ADANA 14 SEMİH AKKIRCIK
ADANA 15 EREN ARARAT
ADIYAMAN 1  
ADIYAMAN 2  
ADIYAMAN 3  
ADIYAMAN 4  
ADIYAMAN 5  
AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNA
AFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZIT
AFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCI
AFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTIN
AFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRK
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAY
AĞRI 1  
AĞRI 2  
AĞRI 3  
AĞRI 4  
AKSARAY 1 DENİZ AY
AKSARAY 2 EMİR ERSİN KAHRAMAN
AKSARAY 3 RAMAZAN KORKMAZ
AKSARAY 4 SONER ASLAN
AMASYA 1 MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
AMASYA 2 EREN GÖNEN
AMASYA 3 DİLAVER ÖZTÜRK
ANKARA-1 1  
ANKARA-1 2  
ANKARA-1 3  
ANKARA-1 4  
ANKARA-1 5  
ANKARA-1 6  
ANKARA-1 7  
ANKARA-1 8  
ANKARA-1 9  
ANKARA-1 10  
ANKARA-1 11  
ANKARA-1 12  
ANKARA-1 13  
ANKARA-2 1 ÖZGÜR AYBAŞ
ANKARA-2 2 YELDA  KOÇAK URFA
ANKARA-2 3 BEKTAŞ RIZA HANEDAN
ANKARA-2 4 ÖZDİL ÜÇÖZ
ANKARA-2 5 SEVGİ HAZIR
ANKARA-2 6 ASİYE SÜLLÜ
ANKARA-2 7 FATİH ÖZAKOĞLU
ANKARA-2 8 MAHİR ÜNSAL ERİŞ
ANKARA-2 9 BARIŞ AYDOĞAN
ANKARA-2 10 YERSU BÜYÜKDAĞ
ANKARA-2 11 MUSTAFA ERTARAKÇI
ANKARA-3 1 OZAN BİNGÖL
ANKARA-3 2 MİSKET ELİF ÇONGUR
ANKARA-3 3 TUĞBA GÜRSOY
ANKARA-3 4 HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
ANKARA-3 5 DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
ANKARA-3 6 EGE ARDA ANILAN
ANKARA-3 7 BEKİR TUNCAY ÇELEN
ANKARA-3 8 OZAN YURDAKAL
ANKARA-3 9 MUSTAFA KOLCU
ANKARA-3 10 EBRU BESE
ANKARA-3 11 ERSİN BEYTEMUR
ANKARA-3 12 ILGIN BARAN ÖCAL
ANTALYA 1 YUNUS BAŞARAN
ANTALYA 2 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
ANTALYA 3 EMİRE ULUTAŞ
ANTALYA 4 TUNCAY KOÇ
ANTALYA 5 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
ANTALYA 6 AYŞE BİLGE KALIN
ANTALYA 7 EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
ANTALYA 8 KERİM UĞUR
ANTALYA 9 GÜLİZAR KOCADAĞ
ANTALYA 10 HASAN GİRGİNEL
ANTALYA 11 AYFER GÜNEŞHAN
ANTALYA 12 AHMET ELATAŞ
ANTALYA 13 BETÜL ÜRKÜTEN
ANTALYA 14 GAMZE PELİN DEMİRCAN
ANTALYA 15 BİLGE ERK
ANTALYA 16 LEYLA ÇELEBİ
ANTALYA 17 MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
ARDAHAN 1  
ARDAHAN 2  
ARTVİN 1 FEYZULLAH SERKAN ACAR
ARTVİN 2 TİMUR ŞİMŞEK
AYDIN 1  
AYDIN 2  
AYDIN 3  
AYDIN 4  
AYDIN 5  
AYDIN 6  
AYDIN 7  
AYDIN 8  
BALIKESİR 1 SERHAT SUHA ÖZCAN
BALIKESİR 2 MÜGE OKUR
BALIKESİR 3 AÇELYA SUNGUR
BALIKESİR 4 ŞERİFE SEVİM ŞENEL
BALIKESİR 5 OKTAY ŞÜKÜR
BALIKESİR 6 BARAN BAKIR
BALIKESİR 7 GİZEM YOĞURTÇU
BALIKESİR 8 CEM CANTAŞ
BALIKESİR 9 FATİH NİYAZİOĞLU
BARTIN 1  
BARTIN 2  
BATMAN 1  
BATMAN 2  
BATMAN 3  
BATMAN 4  
BATMAN 5  
BAYBURT 1 AYSEL SİLİ
BİLECİK 1 CENK DİK
BİLECİK 2 CEYLAN ÖZÇELİK
BİNGÖL 1  
BİNGÖL 2  
BİNGÖL 3  
BİTLİS 1  
BİTLİS 2  
BİTLİS 3  
BOLU 1 FİGEN ÇAKIR
BOLU 2 ERAYCAN SAFA
BOLU 3 ÖMER BARIŞ SAFİ
BURDUR 1  
BURDUR 2  
BURDUR 3  
BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAK
BURSA-1 2 HELİN İLCEK
BURSA-1 3 ERHAN İMRALI
BURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
BURSA-1 5 TİMUR TORGAY
BURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞ
BURSA-1 7 SUAT ŞENOCAK
BURSA-1 8 BUSENUR ÇOBAN
BURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHAN
BURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLU
BURSA-2 1  
BURSA-2 2  
BURSA-2 3  
BURSA-2 4  
BURSA-2 5  
BURSA-2 6  
BURSA-2 7  
BURSA-2 8  
BURSA-2 9  
BURSA-2 10  
ÇANAKKALE 1 AYFER GÖL
ÇANAKKALE 2 REYHAN ÇALIŞKAN
ÇANAKKALE 3 MUHHAMED YAVAŞ
ÇANAKKALE 4 DORUK ULAŞ ÖZDEMİR
ÇANKIRI 1 SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ
ÇANKIRI 2 MURAT ÖZBEK
ÇORUM 1 HABİBE ALKAN
ÇORUM 2 CANSEVER EKER
ÇORUM 3 CAN NESİMİ KARABİBER
ÇORUM 4 ASMİN NİMET SİNGEZ
DENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇIN
DENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİN
DENİZLİ 3 PELİN ŞEN
DENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞ
DENİZLİ 5 SERDAR AŞÇI
DENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ
DENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞ
DİYARBAKIR 1  
DİYARBAKIR 2  
DİYARBAKIR 3  
DİYARBAKIR 4  
DİYARBAKIR 5  
DİYARBAKIR 6  
DİYARBAKIR 7  
DİYARBAKIR 8  
DİYARBAKIR 9  
DİYARBAKIR 10  
DİYARBAKIR 11  
DİYARBAKIR 12  
DÜZCE 1 ALEV İŞLER
DÜZCE 2 IRMAK SAÇKESEN
DÜZCE 3 EBRU ŞEN
EDİRNE 1 GÜRAY MUHÇU
EDİRNE 2 CANER SOYDAN
EDİRNE 3 ZELAL ÖZCAN
EDİRNE 4 İLHAN BİLECİK
ELAZIĞ 1  
ELAZIĞ 2  
ELAZIĞ 3  
ELAZIĞ 4  
ELAZIĞ 5  
ERZİNCAN 1 MÜSLİM ETLEÇ
ERZİNCAN 2 ÜNAL ÖZÇELİK
ERZURUM 1  
ERZURUM 2  
ERZURUM 3  
ERZURUM 4  
ERZURUM 5  
ERZURUM 6  
ESKİŞEHİR 1 GÖKAY BAŞAR
ESKİŞEHİR 2 FATMA GİRGİN
ESKİŞEHİR 3 AYHAN KAYA
ESKİŞEHİR 4 ASLIHAN TERE
ESKİŞEHİR 5 BEDİ UYGAR UĞURLU
ESKİŞEHİR 6 YALÇIN KOMŞU
GAZİANTEP 1  
GAZİANTEP 2  
GAZİANTEP 3  
GAZİANTEP 4  
GAZİANTEP 5  
GAZİANTEP 6  
GAZİANTEP 7  
GAZİANTEP 8  
GAZİANTEP 9  
GAZİANTEP 10  
GAZİANTEP 11  
GAZİANTEP 12  
GAZİANTEP 13  
GAZİANTEP 14  
GİRESUN 1 NİHAL MEMİŞ DİZDAR
GİRESUN 2 ÖMÜR HAKYEMEZ
GİRESUN 3 FIRAT KURTAL
GİRESUN 4 NESLİHAN ÖZAL
GÜMÜŞHANE 1 BAHADIR YAVUZ
GÜMÜŞHANE 2 ÖZLEM DOĞAN
HAKKARİ 1  
HAKKARİ 2  
HAKKARİ 3  
HATAY 1 ŞERAFETTİN CAN ATALAY
HATAY 2 AYLİN AÇIKGÖZ
HATAY 3 MEHMET ALİ GÜMÜŞ
HATAY 4 EMRAH KARAÇAY
HATAY 5 HASAN AŞKAR
HATAY 6 NURCAN ÖRDEK
HATAY 7 CANSU DALOĞLU
HATAY 8 BARIŞ DAĞ
HATAY 9 ABDULHAMİT YAYAR
HATAY 10 HÜSEYİN AKGÖL
HATAY 11 ÖZLEM PARLAK
IĞDIR 1  
IĞDIR 2  
ISPARTA 1 ZÜBEYDE ARSAN
ISPARTA 2 CAFER YELSALI
ISPARTA 3 ALİ NUR DÖNMEZ
ISPARTA 4 OYLUN ERCAN
İSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİL
İSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİ
İSTANBUL-1 3 ALİ RONAY
İSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUT
İSTANBUL-1 5 SEDAT DUREL
İSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAK
İSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİM
İSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLU
İSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLU
İSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEK
İSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLI
İSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇ
İSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOY
İSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPE
İSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMEN
İSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSEL
İSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİ
İSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBAN
İSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTA
İSTANBUL-1 21 EYLEM PINAR
İSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURU
İSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİREL
İSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSEL
İSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇ
İSTANBUL-1 26 MEHMET ACAR
İSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIK
İSTANBUL-1 28 ESİN AYDIN KAYA
İSTANBUL-1 29 GÜNER YENER
İSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVER
İSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHAN
İSTANBUL-1 32 ESMA KARA
İSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURAN
İSTANBUL-1 34 CENK VERDİ
İSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDIN
İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK
İSTANBUL-2 2 MISRA ÖZ
İSTANBUL-2 3 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
İSTANBUL-2 4 KORAY DOĞAN URBAR
İSTANBUL-2 5 YILMAZ ASLANTÜRK
İSTANBUL-2 6 ŞERİF ÖZGÜR URFA
İSTANBUL-2 7 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
İSTANBUL-2 8 ATAKAN ÖZSOY
İSTANBUL-2 9 ENES KARAKAŞ
İSTANBUL-2 10 EVİN DOĞU
İSTANBUL-2 11 SENNUR SIRBUDAK
İSTANBUL-2 12 NACİYE BABALIK
İSTANBUL-2 13 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
İSTANBUL-2 14 METİN AKIN
İSTANBUL-2 15 EMRAH YALÇIN
İSTANBUL-2 16 ELİF DAMLA İLGİN
İSTANBUL-2 17 HASAN HÜSEYİN ŞENSES
İSTANBUL-2 18 BAHA AYDIN
İSTANBUL-2 19 MEHMET KÖKSAL
İSTANBUL-2 20 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
İSTANBUL-2 21 KAYACAN ÇENGEL
İSTANBUL-2 22 OZAN ERBAŞ
İSTANBUL-2 23 CAN YILMAZ KAYA
İSTANBUL-2 24 DERSİM ŞAN GENÇ
İSTANBUL-2 25 EREN IŞIKBAŞ
İSTANBUL-2 26 MERTCAN İLGÖZ
İSTANBUL-2 27 HASAN KARAYİĞİT
İSTANBUL-3 1 ERKAN BAŞ
İSTANBUL-3 2 MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
İSTANBUL-3 3 UMUR EKREM TALU
İSTANBUL-3 4 YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
İSTANBUL-3 5 ÖZLEM TEKE
İSTANBUL-3 6 FEREMEZ TUNCAY
İSTANBUL-3 7 JİYAN AYBAR
İSTANBUL-3 8 AYLİN DOĞAN
İSTANBUL-3 9 BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
İSTANBUL-3 10 NİLAY BARKIN
İSTANBUL-3 11 NİLER ALBAYRAK
İSTANBUL-3 12 EKREM ERDİN
İSTANBUL-3 13 VEYSEL DÖNMEZ
İSTANBUL-3 14 AHMET ORAL
İSTANBUL-3 15 EBRU KIRANER
İSTANBUL-3 16 MUHAMMED ÇELİK
İSTANBUL-3 17 SAADET ÖZSOY
İSTANBUL-3 18 FERHAT ÇELİKOĞLU
İSTANBUL-3 19 ÖMER TURA
İSTANBUL-3 20 ALEV SANATLIOĞLU
İSTANBUL-3 21 SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
İSTANBUL-3 22 TANYEL SÜZER
İSTANBUL-3 23 ÜMİT DENİZ
İSTANBUL-3 24 FATMA BERAZZİOĞLU
İSTANBUL-3 25 SERKAN GENÇ
İSTANBUL-3 26 GÜNGÖR KAYA
İSTANBUL-3 27 GÖZDE ÖZEL
İSTANBUL-3 28 NİLGÜN TUTAK
İSTANBUL-3 29 ŞAHİN ÖZSOY
İSTANBUL-3 30 ÖZGE İNCE
İSTANBUL-3 31 ANIL GÜLER
İSTANBUL-3 32 YAĞMUR ÇETİN
İSTANBUL-3 33 NURHAK GÖRKEM DOĞAN
İSTANBUL-3 34 İLKİN ERKORKUT
İSTANBUL-3 35 GİZEM YERİK
İSTANBUL-3 36 GÜN ÇAĞ AYDIN
İZMİR-1 1  
İZMİR-1 2  
İZMİR-1 3  
İZMİR-1 4  
İZMİR-1 5  
İZMİR-1 6  
İZMİR-1 7  
İZMİR-1 8  
İZMİR-1 9  
İZMİR-1 10  
İZMİR-1 11  
İZMİR-1 12  
İZMİR-1 13  
İZMİR-1 14  
İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİ
İZMİR-2 2 MEHMET KANİ
İZMİR-2 3 ESER ATAK
İZMİR-2 4 ADALET KUL
İZMİR-2 5 ÖZLEM AVCI
İZMİR-2 6 AYDIN TEPE
İZMİR-2 7 AYKUT YÜKSEL
İZMİR-2 8 DENİZ KONDİL
İZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
İZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
İZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRK
İZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİ
İZMİR-2 13 BEYZA YAMAN
İZMİR-2 14 MELİS AYDINLI
KAHRAMANMARAŞ 1  
KAHRAMANMARAŞ 2  
KAHRAMANMARAŞ 3  
KAHRAMANMARAŞ 4  
KAHRAMANMARAŞ 5  
KAHRAMANMARAŞ 6  
KAHRAMANMARAŞ 7  
KAHRAMANMARAŞ 8  
KARABÜK 1 GÜNUZ FULYA UZ
KARABÜK 2 ARZU GENLİK
KARABÜK 3 ÖZÜM HANCI
KARAMAN 1 EZGİ GÜLŞEN
KARAMAN 2 KENAN YILMAZ
KARAMAN 3 OĞUZ YAŞARGİL
KARS 1  
KARS 2  
KARS 3  
KASTAMONU 1  
KASTAMONU 2  
KASTAMONU 3  
KAYSERİ 1 AHMET ÇAKIR
KAYSERİ 2 NAZIR KAPUSUZ
KAYSERİ 3 İLAYDA TOK
KAYSERİ 4 ÖZLEM DEMİR
KAYSERİ 5 SERCAN LAÇIN
KAYSERİ 6 EREN GÜRPINAR
KAYSERİ 7 AHMET İŞBİLEN
KAYSERİ 8 BERİL KARABULUT
KAYSERİ 9 CEVHER ÖZBOLAT
KAYSERİ 10 AYSEL DUMAN
KIRIKKALE 1  
KIRIKKALE 2  
KIRIKKALE 3  
KIRKLARELİ 1 ZEYNEP BİLGİÇ
KIRKLARELİ 2 YILMAZ BİÇER
KIRKLARELİ 3 DENİZ ÖZTÜRK
KIRŞEHİR 1 SİNAN YILDIIRM
KIRŞEHİR 2 FUNDAGÜL DEMİRKOL
KİLİS 1  
KİLİS 2  
KOCAELİ 1  
KOCAELİ 2  
KOCAELİ 3  
KOCAELİ 4  
KOCAELİ 5  
KOCAELİ 6  
KOCAELİ 7  
KOCAELİ 8  
KOCAELİ 9  
KOCAELİ 10  
KOCAELİ 11  
KOCAELİ 12  
KOCAELİ 13  
KOCAELİ 14  
KONYA 1 BİLAL ORTAKALAYCI
KONYA 2 PINAR BABİR
KONYA 3 İBRAHİM ALTINPINAR
KONYA 4 BİLGE KAAN ÖZDAL
KONYA 5 YUNUS KOCA
KONYA 6 MUHAMMED ENES AKUĞUR
KONYA 7 AYŞE BAĞLAMIŞ
KONYA 8 DENİZ CAN AYDIN
KONYA 9 YAĞMUR TOK AL
KONYA 10 MAHİ ÖZNUR BİLEN
KONYA 11 CENAN ŞARMAN UTKU
KONYA 12 ÖMER ERYETKİN
KONYA 13 NURCAN KAYA
KONYA 14 SERKAN TUNÇ KEÇELİ
KONYA 15 AYŞE ERDOĞAN
KÜTAHYA 1 İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
KÜTAHYA 2 ADNAN PAK
KÜTAHYA 3 MUSTAFA ÖZMEN
KÜTAHYA 4 BURAK ŞERİF KARATEKE
KÜTAHYA 5 UTKU ÇİFCİ
MALATYA 1  
MALATYA 2  
MALATYA 3  
MALATYA 4  
MALATYA 5  
MALATYA 6  
MANİSA 1  
MANİSA 2  
MANİSA 3  
MANİSA 4  
MANİSA 5  
MANİSA 6  
MANİSA 7  
MANİSA 8  
MANİSA 9  
MANİSA 10  
MARDİN 1  
MARDİN 2  
MARDİN 3  
MARDİN 4  
MARDİN 5  
MARDİN 6  
MERSİN 1 HAKAN GÜNEŞ
MERSİN 2 EBRU ÇERÇİ
MERSİN 3 BÜLENT UFUK ATEŞ
MERSİN 4 GENCER BAYKUL
MERSİN 5 ŞİLAN EKİNCİ
MERSİN 6 UĞURCAN ESİROĞLU
MERSİN 7 AYŞE SİBEL LEVENT
MERSİN 8 ALİ HAKAN ÇETİN
MERSİN 9 TENZİLE YADİGAR AK
MERSİN 10 OĞUZ ÖZCANLI
MERSİN 11 OLCAY  YILMAZ ULUĞ
MERSİN 12 KAMURAN GÜNAY
MERSİN 13 DENİZ ARSLAN
MUĞLA 1 MEHMET ASLANTUĞ
MUĞLA 2 NEŞE TUNCER GÜNGÜT
MUĞLA 3 OSMAN GÜLGÜN
MUĞLA 4 MEHMET YAPICI
MUĞLA 5 YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
MUĞLA 6 FÜSUN ÜNLÜSOY
MUĞLA 7 NEŞET KARADAĞ
MUŞ 1  
MUŞ 2  
MUŞ 3  
NEVŞEHİR 1 HAYRETTİN BAYER
NEVŞEHİR 2 GÜLÇİN AKSU DENİZHAN
NEVŞEHİR 3 İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
NİĞDE 1 ELİF ÖNDER
NİĞDE 2 KEREM TANILKAN
NİĞDE 3 EKİN DİCLE ERBİLGİN
ORDU 1 AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ
ORDU 2 ERTUĞRUL KAHRAAMN
ORDU 3 MERT EFE
ORDU 4 DENİZ ARSLANTÜRK
ORDU 5 TANSU AYIK
ORDU 6 HAKAN DUYAN
OSMANİYE 1 SABİHA GÜNDÜZALP
OSMANİYE 2 MUSTAFA DENİZLİ
OSMANİYE 3 ONUR TOSUNÖZ
OSMANİYE 4 BURAK SARIBIYIK
RİZE 1 BİLSAY KANAT
RİZE 2 METİN KARADENİZ
RİZE 3 AYBÜKE GEZEREL
SAKARYA 1 SAADET DİRİARIN
SAKARYA 2 PELİN SÖNMEZ
SAKARYA 3 UĞUR ALET
SAKARYA 4 İNCİNUR ALA
SAKARYA 5 PELİN KISA
SAKARYA 6 ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN
SAKARYA 7 YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU
SAKARYA 8 ONUR YANAR
SAMSUN 1 ARSLAN BOLAT
SAMSUN 2 ÖZGE GÖKSU
SAMSUN 3 TUNAHAN GÖK
SAMSUN 4 ONUR ÇELİK
SAMSUN 5 GÜLCAY KAYA
SAMSUN 6 HİLMİ ÖZDEMİR
SAMSUN 7 ARAL DEMİRCAN
SAMSUN 8 KEMAL SERDAR ERBİL
SAMSUN 9 BUSE BADE İSKENT
SİİRT 1  
SİİRT 2  
SİİRT 3  
SİNOP 1 NURHAN ÇAYLI
SİNOP 2 ÇAĞLA KURT
SİVAS 1 KÖKSAL TEK
SİVAS 2 YAĞMUR AKIN
SİVAS 3 VELİ REÇBER
SİVAS 4 HAKAN TEKŞEN
SİVAS 5 YUSUF AKGEDİK
ŞANLIURFA 1  
ŞANLIURFA 2  
ŞANLIURFA 3  
ŞANLIURFA 4  
ŞANLIURFA 5  
ŞANLIURFA 6  
ŞANLIURFA 7  
ŞANLIURFA 8  
ŞANLIURFA 9  
ŞANLIURFA 10  
ŞANLIURFA 11  
ŞANLIURFA 12  
ŞANLIURFA 13  
ŞANLIURFA 14  
ŞIRNAK 1  
ŞIRNAK 2  
ŞIRNAK 3  
ŞIRNAK 4  
TEKİRDAĞ 1 BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
TEKİRDAĞ 2 MEHMET AYTEKİN
TEKİRDAĞ 3 EMR SEVİLMİŞ
TEKİRDAĞ 4 İSMAİL ÖZTOK
TEKİRDAĞ 5 BETÜL OKUYAN
TEKİRDAĞ 6 GÜLENAY SUNA
TEKİRDAĞ 7 KARDELEN EVCİMEN
TEKİRDAĞ 8 ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
TOKAT 1 ERDOĞAN KILINÇ
TOKAT 2 HARUN KILIÇOĞLU
TOKAT 3 EMİN AKBABA
TOKAT 4 DİLEK FERDA YAMANLAR
TOKAT 5 ERSİN EVRAN
TRABZON 1 SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
TRABZON 2 YAVUZ KAYNAR
TRABZON 3 ÖMÜR ÖZDEMİR
TRABZON 4 EMİNE SPOR
TRABZON 5 ASİL MADENLİ
TRABZON 6 KEMAL BAKIRCI
TUNCELİ 1  
UŞAK 1 AYŞE DEVRİM OĞUR
UŞAK 2 ÖNDER AKAR
UŞAK 3 AKIN METE
VAN 1  
VAN 2  
VAN 3  
VAN 4  
VAN 5  
VAN 6  
VAN 7  
VAN 8  
YALOVA 1 BUKET ÇINAR GELİR
YALOVA 2 EMRAH KAZDAL
YALOVA 3 BURKAY HASDEMİR
YOZGAT 1 ASLI YAPAR ŞAKTANLI
YOZGAT 2 BEKİR ZAFER İLKEN
YOZGAT 3 ASLI ŞİMŞEK
YOZGAT 4 KÖKSAL KAPLAN
ZONGULDAK 1 FATMA KILIÇARSLAN
ZONGULDAK 2 ŞENER BOSTANCI
ZONGULDAK 3 DİLAN GÜLLE
ZONGULDAK 4 TÜRKAN BAYTEKİN
ZONGULDAK 5 UMUR OZAN ŞAHİN


Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile partisinin 3 milletvekili adayını kamuoyuna duyurdu.
Baş, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Ege'nin hem üretici hem de mücadeleci köylülerinden sevgili Mehmet Kani ve belediye emekçilerinin örgütlenmesine çok katkı koymuş İBB İGDAŞ işçisi sevgili Anıl Denizci milletvekili adaylığını üstlendiler. Kendilerine tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Emekçiler Meclis'e" ifadelerini kullandı. Görsellerde Mehmet Kani ve Ali Denizci'nin fotoğrafları da yer alırken, "TİPSenin" etiketi de yer aldı.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN BİN 397 BAŞVURU

Milletvekili adaylığı için TİP'e bin 397 başvuru yapılırken, adaylar arasında Çorlu Tren Katliamı'nda 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe de yer almıştı.

14 Mayıs seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde, kendi listesiyle girecek olan TİP'in milletvekili adayları bir bir açıklanıyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tekliflerini kabul eden bazı milletvekili adaylarını açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın daveti üzerine oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan, Umur Talu, Mısra Öz, Meryem Göktepe ve İrfan Değirmenci, TİP'ten gelen milletvekili adaylığını kabul etti. Ayrıca oyuncu Cezmi Baskın da TİP'e katıldı.

Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin öldüğü tren kazasında hayatını kaybedenler biri de 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'di. Sel'in annesi Mısra Öz, 5 yıldır oğlunun ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması için adalet mücadelesi yürütüyor. Mısra Öz, milletvekili adaylığına ilişkin paylaşımında "Bu mücadele, sizlerin dayanışmasıyla daha da güçlenecek. Helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız! Tüm hak arayan aileler için hoş buldum" dedi.

Meryem Göktepe

8 Ocak 1996'da İstanbul'da polisler tarafından gözaltına alınan Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, işkence sonucu katledildi. Metin Göktepe'nin ablası ve insan hakları savunucusu Meryem Göktepe, Erkan Baş'tan gelen teklifi kabul ederek milletvekili adayı oldu. Göktepe, bu amaçla çalıştığı kamu kurumundan istifa etti. Göktepe, aynı zamanda KESK'e bağlı TÜM BEL SEN üyesi.


Oyuncu Mehmet Aslantuğ

Samsun'da doğan oyunca Mehmet Aslantuğ, birçok dizide rol aldı. Arzum Onan ile evli olan Aslantuğ, Bir İstanbul Masalı dizisiyle adından söz ettirdi. 1991, 1992 ve 1933 yıllarında düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üst üste üç kez en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Yürek Çıkmazı" dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un katılımını şu sözlerle twitter hesabından duyurdu: Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum.

Gazeteci İrfan Değirmenci

Halk TV Ana Haber Bülteni'ni sunan gazeteci İrfan Değirmenci, 1996 yılından bu yana aktif gazetecilik yapıyor. 1999 yılında Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalıştı. 2001'de Star TV, 2003'te CNNTürk, 2005'te Kanal D'de görev yaptı. 2007'de FOX TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sundu. 2010'da Kanal D'ye geçti ancak 2017'de işten çıkarıldı. 2019'dan bu yana ise Halk TV'de Ana Haberler'i sunuyor.

Oyuncu Serhat Özcan

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın da TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Oyunculukla lise yıllarında tanışan Serhat Ercan, Haldun Taner'in Ayışığında Şamata adlı oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1993 yılında "sahne ve diksiyon" dersleri de alacağı Pera Güzel Sanatlar'a kaydoldu. 1995 yılında sınavını kazandığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Sinemaya 2001 yılında Şellale filmiyle başladı. 2008'de rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.Umur Talu Kimdir

Gazeteci-yazar Umur Talu

Erkan Baş, gazeteci yazar Umur Talu'nun de TİP'ten milletvekili adayı olacağını belirterek, "Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Umur Talu, 1980 yılında Günaydın gazetesinde gazetecilik hayatına başladı. Cumhuriyet, Milliyet, Söz ve Hürriyet gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yapan Talu, Star, Sabah gazetelerinde çalıştı. Talu, 2009'dan itibaren ise Habertürk'te yazıyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP'in teklifini kabul eden diğer milletvekili adaylarını da açıkladı. İşte TİP'in milletvekili adayları:

Taşeron belediye işçisi Aylin Doğan

Çevre mücadelesinin simge isimlerinden olan ve öldürülen Aysin-Ali Ulvi çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu

MATA direnişçisi işçiler, DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi Çağlar Çağlı ve Yunus Kurtoğlu

Ege'nin hem üretici hem de mücadeleci köylülerinden Mehmet Kani

İBB İGDAŞ işçisi Anıl Denizci

Bursa Renault fabrikası işçilerinden Birleşik Metal İş Sendikası üyesi Erhan İmral
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