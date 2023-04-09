TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI 2023

|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY
SIRA NO
|AD SOYAD
|ADANA
|1
|DUYGU YILMAZ
|ADANA
|2
|SEDA AŞKIN
|ADANA
|3
|AHMET FARUK ULAŞ
|ADANA
|4
|MESUT KOYUN
|ADANA
|5
|UTKU ALEMDAROĞLU
|ADANA
|6
|DİLA AKAR
|ADANA
|7
|MERYEM MAZMAN KARTAL
|ADANA
|8
|ONURCAN GÜRBÜZ
|ADANA
|9
|EDA BAHAR KOCABEYLER
|ADANA
|10
|HÜSEYİN EVGİN
|ADANA
|11
|OĞUZCAN KILIÇ
|ADANA
|12
|MEHMET SELİM AKMAN
|ADANA
|13
|MUSTAFA ÇELİK
|ADANA
|14
|SEMİH AKKIRCIK
|ADANA
|15
|EREN ARARAT
|ADIYAMAN
|1
|ADIYAMAN
|2
|ADIYAMAN
|3
|ADIYAMAN
|4
|ADIYAMAN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|1
|PINAR SİSLİTUNA
|AFYONKARAHİSAR
|2
|LALE PELİN BEYAZIT
|AFYONKARAHİSAR
|3
|ARDA DUVARCI
|AFYONKARAHİSAR
|4
|SEVİL ALTIN
|AFYONKARAHİSAR
|5
|CAFER ÖZTÜRK
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM ORBAY
|AĞRI
|1
|AĞRI
|2
|AĞRI
|3
|AĞRI
|4
|AKSARAY
|1
|DENİZ AY
|AKSARAY
|2
|EMİR ERSİN KAHRAMAN
|AKSARAY
|3
|RAMAZAN KORKMAZ
|AKSARAY
|4
|SONER ASLAN
|AMASYA
|1
|MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
|AMASYA
|2
|EREN GÖNEN
|AMASYA
|3
|DİLAVER ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|1
|ANKARA-1
|2
|ANKARA-1
|3
|ANKARA-1
|4
|ANKARA-1
|5
|ANKARA-1
|6
|ANKARA-1
|7
|ANKARA-1
|8
|ANKARA-1
|9
|ANKARA-1
|10
|ANKARA-1
|11
|ANKARA-1
|12
|ANKARA-1
|13
|ANKARA-2
|1
|ÖZGÜR AYBAŞ
|ANKARA-2
|2
|YELDA KOÇAK URFA
|ANKARA-2
|3
|BEKTAŞ RIZA HANEDAN
|ANKARA-2
|4
|ÖZDİL ÜÇÖZ
|ANKARA-2
|5
|SEVGİ HAZIR
|ANKARA-2
|6
|ASİYE SÜLLÜ
|ANKARA-2
|7
|FATİH ÖZAKOĞLU
|ANKARA-2
|8
|MAHİR ÜNSAL ERİŞ
|ANKARA-2
|9
|BARIŞ AYDOĞAN
|ANKARA-2
|10
|YERSU BÜYÜKDAĞ
|ANKARA-2
|11
|MUSTAFA ERTARAKÇI
|ANKARA-3
|1
|OZAN BİNGÖL
|ANKARA-3
|2
|MİSKET ELİF ÇONGUR
|ANKARA-3
|3
|TUĞBA GÜRSOY
|ANKARA-3
|4
|HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
|ANKARA-3
|5
|DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
|ANKARA-3
|6
|EGE ARDA ANILAN
|ANKARA-3
|7
|BEKİR TUNCAY ÇELEN
|ANKARA-3
|8
|OZAN YURDAKAL
|ANKARA-3
|9
|MUSTAFA KOLCU
|ANKARA-3
|10
|EBRU BESE
|ANKARA-3
|11
|ERSİN BEYTEMUR
|ANKARA-3
|12
|ILGIN BARAN ÖCAL
|ANTALYA
|1
|YUNUS BAŞARAN
|ANTALYA
|2
|BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
|ANTALYA
|3
|EMİRE ULUTAŞ
|ANTALYA
|4
|TUNCAY KOÇ
|ANTALYA
|5
|EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
|ANTALYA
|6
|AYŞE BİLGE KALIN
|ANTALYA
|7
|EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
|ANTALYA
|8
|KERİM UĞUR
|ANTALYA
|9
|GÜLİZAR KOCADAĞ
|ANTALYA
|10
|HASAN GİRGİNEL
|ANTALYA
|11
|AYFER GÜNEŞHAN
|ANTALYA
|12
|AHMET ELATAŞ
|ANTALYA
|13
|BETÜL ÜRKÜTEN
|ANTALYA
|14
|GAMZE PELİN DEMİRCAN
|ANTALYA
|15
|BİLGE ERK
|ANTALYA
|16
|LEYLA ÇELEBİ
|ANTALYA
|17
|MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
|ARDAHAN
|1
|ARDAHAN
|2
|ARTVİN
|1
|FEYZULLAH SERKAN ACAR
|ARTVİN
|2
|TİMUR ŞİMŞEK
|AYDIN
|1
|AYDIN
|2
|AYDIN
|3
|AYDIN
|4
|AYDIN
|5
|AYDIN
|6
|AYDIN
|7
|AYDIN
|8
|BALIKESİR
|1
|SERHAT SUHA ÖZCAN
|BALIKESİR
|2
|MÜGE OKUR
|BALIKESİR
|3
|AÇELYA SUNGUR
|BALIKESİR
|4
|ŞERİFE SEVİM ŞENEL
|BALIKESİR
|5
|OKTAY ŞÜKÜR
|BALIKESİR
|6
|BARAN BAKIR
|BALIKESİR
|7
|GİZEM YOĞURTÇU
|BALIKESİR
|8
|CEM CANTAŞ
|BALIKESİR
|9
|FATİH NİYAZİOĞLU
|BARTIN
|1
|BARTIN
|2
|BATMAN
|1
|BATMAN
|2
|BATMAN
|3
|BATMAN
|4
|BATMAN
|5
|BAYBURT
|1
|AYSEL SİLİ
|BİLECİK
|1
|CENK DİK
|BİLECİK
|2
|CEYLAN ÖZÇELİK
|BİNGÖL
|1
|BİNGÖL
|2
|BİNGÖL
|3
|BİTLİS
|1
|BİTLİS
|2
|BİTLİS
|3
|BOLU
|1
|FİGEN ÇAKIR
|BOLU
|2
|ERAYCAN SAFA
|BOLU
|3
|ÖMER BARIŞ SAFİ
|BURDUR
|1
|BURDUR
|2
|BURDUR
|3
|BURSA-1
|1
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|BURSA-1
|2
|HELİN İLCEK
|BURSA-1
|3
|ERHAN İMRALI
|BURSA-1
|4
|SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
|BURSA-1
|5
|TİMUR TORGAY
|BURSA-1
|6
|EYLEM GÜN GÜNEŞ
|BURSA-1
|7
|SUAT ŞENOCAK
|BURSA-1
|8
|BUSENUR ÇOBAN
|BURSA-1
|9
|ADİ MURAT DEMİRHAN
|BURSA-1
|10
|REFAYİ REFAYİOĞLU
|BURSA-2
|1
|BURSA-2
|2
|BURSA-2
|3
|BURSA-2
|4
|BURSA-2
|5
|BURSA-2
|6
|BURSA-2
|7
|BURSA-2
|8
|BURSA-2
|9
|BURSA-2
|10
|ÇANAKKALE
|1
|AYFER GÖL
|ÇANAKKALE
|2
|REYHAN ÇALIŞKAN
|ÇANAKKALE
|3
|MUHHAMED YAVAŞ
|ÇANAKKALE
|4
|DORUK ULAŞ ÖZDEMİR
|ÇANKIRI
|1
|SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ
|ÇANKIRI
|2
|MURAT ÖZBEK
|ÇORUM
|1
|HABİBE ALKAN
|ÇORUM
|2
|CANSEVER EKER
|ÇORUM
|3
|CAN NESİMİ KARABİBER
|ÇORUM
|4
|ASMİN NİMET SİNGEZ
|DENİZLİ
|1
|YAĞMUR YALÇIN
|DENİZLİ
|2
|COŞKUN ÇETİN
|DENİZLİ
|3
|PELİN ŞEN
|DENİZLİ
|4
|SERDAL ATLAMIŞ
|DENİZLİ
|5
|SERDAR AŞÇI
|DENİZLİ
|6
|İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ
|DENİZLİ
|7
|HATİCE KİRİŞ
|DİYARBAKIR
|1
|DİYARBAKIR
|2
|DİYARBAKIR
|3
|DİYARBAKIR
|4
|DİYARBAKIR
|5
|DİYARBAKIR
|6
|DİYARBAKIR
|7
|DİYARBAKIR
|8
|DİYARBAKIR
|9
|DİYARBAKIR
|10
|DİYARBAKIR
|11
|DİYARBAKIR
|12
|DÜZCE
|1
|ALEV İŞLER
|DÜZCE
|2
|IRMAK SAÇKESEN
|DÜZCE
|3
|EBRU ŞEN
|EDİRNE
|1
|GÜRAY MUHÇU
|EDİRNE
|2
|CANER SOYDAN
|EDİRNE
|3
|ZELAL ÖZCAN
|EDİRNE
|4
|İLHAN BİLECİK
|ELAZIĞ
|1
|ELAZIĞ
|2
|ELAZIĞ
|3
|ELAZIĞ
|4
|ELAZIĞ
|5
|ERZİNCAN
|1
|MÜSLİM ETLEÇ
|ERZİNCAN
|2
|ÜNAL ÖZÇELİK
|ERZURUM
|1
|ERZURUM
|2
|ERZURUM
|3
|ERZURUM
|4
|ERZURUM
|5
|ERZURUM
|6
|ESKİŞEHİR
|1
|GÖKAY BAŞAR
|ESKİŞEHİR
|2
|FATMA GİRGİN
|ESKİŞEHİR
|3
|AYHAN KAYA
|ESKİŞEHİR
|4
|ASLIHAN TERE
|ESKİŞEHİR
|5
|BEDİ UYGAR UĞURLU
|ESKİŞEHİR
|6
|YALÇIN KOMŞU
|GAZİANTEP
|1
|GAZİANTEP
|2
|GAZİANTEP
|3
|GAZİANTEP
|4
|GAZİANTEP
|5
|GAZİANTEP
|6
|GAZİANTEP
|7
|GAZİANTEP
|8
|GAZİANTEP
|9
|GAZİANTEP
|10
|GAZİANTEP
|11
|GAZİANTEP
|12
|GAZİANTEP
|13
|GAZİANTEP
|14
|GİRESUN
|1
|NİHAL MEMİŞ DİZDAR
|GİRESUN
|2
|ÖMÜR HAKYEMEZ
|GİRESUN
|3
|FIRAT KURTAL
|GİRESUN
|4
|NESLİHAN ÖZAL
|GÜMÜŞHANE
|1
|BAHADIR YAVUZ
|GÜMÜŞHANE
|2
|ÖZLEM DOĞAN
|HAKKARİ
|1
|HAKKARİ
|2
|HAKKARİ
|3
|HATAY
|1
|ŞERAFETTİN CAN ATALAY
|HATAY
|2
|AYLİN AÇIKGÖZ
|HATAY
|3
|MEHMET ALİ GÜMÜŞ
|HATAY
|4
|EMRAH KARAÇAY
|HATAY
|5
|HASAN AŞKAR
|HATAY
|6
|NURCAN ÖRDEK
|HATAY
|7
|CANSU DALOĞLU
|HATAY
|8
|BARIŞ DAĞ
|HATAY
|9
|ABDULHAMİT YAYAR
|HATAY
|10
|HÜSEYİN AKGÖL
|HATAY
|11
|ÖZLEM PARLAK
|IĞDIR
|1
|IĞDIR
|2
|ISPARTA
|1
|ZÜBEYDE ARSAN
|ISPARTA
|2
|CAFER YELSALI
|ISPARTA
|3
|ALİ NUR DÖNMEZ
|ISPARTA
|4
|OYLUN ERCAN
|İSTANBUL-1
|1
|SALİHA SERA KADIGİL
|İSTANBUL-1
|2
|ANIL DENİZCİ
|İSTANBUL-1
|3
|ALİ RONAY
|İSTANBUL-1
|4
|FATMA KARABULUT
|İSTANBUL-1
|5
|SEDAT DUREL
|İSTANBUL-1
|6
|TAYFUN BUDAK
|İSTANBUL-1
|7
|DİDEM DOĞAN AYDEDİM
|İSTANBUL-1
|8
|ASUMAN FAZLIOĞLU
|İSTANBUL-1
|9
|ERDİNÇ MEHMETOĞLU
|İSTANBUL-1
|10
|ARİF ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|11
|MAHBİP DİLEK
|İSTANBUL-1
|12
|ÇAĞLAR ÇAĞLI
|İSTANBUL-1
|13
|FİLİZ KILIÇ
|İSTANBUL-1
|14
|FOTİ BENLİSOY
|İSTANBUL-1
|15
|HARUN GÖKTEPE
|İSTANBUL-1
|16
|MİZGİN ÖZMEN
|İSTANBUL-1
|17
|BÜLENT YÜKSEL
|İSTANBUL-1
|18
|ALİ İZZET ETİ
|İSTANBUL-1
|19
|FIRAT ÇOBAN
|İSTANBUL-1
|20
|GÖKÇE USTA
|İSTANBUL-1
|21
|EYLEM PINAR
|İSTANBUL-1
|22
|GÖRKEM DURU
|İSTANBUL-1
|23
|ZEYNEP DEMİREL
|İSTANBUL-1
|24
|OKTAY RAİF EVRENSEL
|İSTANBUL-1
|25
|MEHMET KILIÇ
|İSTANBUL-1
|26
|MEHMET ACAR
|İSTANBUL-1
|27
|EZGİ CEREN IŞIK
|İSTANBUL-1
|28
|ESİN AYDIN KAYA
|İSTANBUL-1
|29
|GÜNER YENER
|İSTANBUL-1
|30
|NURDAN ÜNVER
|İSTANBUL-1
|31
|HAKAN BİLGEHAN
|İSTANBUL-1
|32
|ESMA KARA
|İSTANBUL-1
|33
|EMİRHAN TURAN
|İSTANBUL-1
|34
|CENK VERDİ
|İSTANBUL-1
|35
|UTKU URAZ AYDIN
|İSTANBUL-2
|1
|AHMET ŞIK
|İSTANBUL-2
|2
|MISRA ÖZ
|İSTANBUL-2
|3
|ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
|İSTANBUL-2
|4
|KORAY DOĞAN URBAR
|İSTANBUL-2
|5
|YILMAZ ASLANTÜRK
|İSTANBUL-2
|6
|ŞERİF ÖZGÜR URFA
|İSTANBUL-2
|7
|FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
|İSTANBUL-2
|8
|ATAKAN ÖZSOY
|İSTANBUL-2
|9
|ENES KARAKAŞ
|İSTANBUL-2
|10
|EVİN DOĞU
|İSTANBUL-2
|11
|SENNUR SIRBUDAK
|İSTANBUL-2
|12
|NACİYE BABALIK
|İSTANBUL-2
|13
|BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
|İSTANBUL-2
|14
|METİN AKIN
|İSTANBUL-2
|15
|EMRAH YALÇIN
|İSTANBUL-2
|16
|ELİF DAMLA İLGİN
|İSTANBUL-2
|17
|HASAN HÜSEYİN ŞENSES
|İSTANBUL-2
|18
|BAHA AYDIN
|İSTANBUL-2
|19
|MEHMET KÖKSAL
|İSTANBUL-2
|20
|TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
|İSTANBUL-2
|21
|KAYACAN ÇENGEL
|İSTANBUL-2
|22
|OZAN ERBAŞ
|İSTANBUL-2
|23
|CAN YILMAZ KAYA
|İSTANBUL-2
|24
|DERSİM ŞAN GENÇ
|İSTANBUL-2
|25
|EREN IŞIKBAŞ
|İSTANBUL-2
|26
|MERTCAN İLGÖZ
|İSTANBUL-2
|27
|HASAN KARAYİĞİT
|İSTANBUL-3
|1
|ERKAN BAŞ
|İSTANBUL-3
|2
|MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
|İSTANBUL-3
|3
|UMUR EKREM TALU
|İSTANBUL-3
|4
|YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
|İSTANBUL-3
|5
|ÖZLEM TEKE
|İSTANBUL-3
|6
|FEREMEZ TUNCAY
|İSTANBUL-3
|7
|JİYAN AYBAR
|İSTANBUL-3
|8
|AYLİN DOĞAN
|İSTANBUL-3
|9
|BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
|İSTANBUL-3
|10
|NİLAY BARKIN
|İSTANBUL-3
|11
|NİLER ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|12
|EKREM ERDİN
|İSTANBUL-3
|13
|VEYSEL DÖNMEZ
|İSTANBUL-3
|14
|AHMET ORAL
|İSTANBUL-3
|15
|EBRU KIRANER
|İSTANBUL-3
|16
|MUHAMMED ÇELİK
|İSTANBUL-3
|17
|SAADET ÖZSOY
|İSTANBUL-3
|18
|FERHAT ÇELİKOĞLU
|İSTANBUL-3
|19
|ÖMER TURA
|İSTANBUL-3
|20
|ALEV SANATLIOĞLU
|İSTANBUL-3
|21
|SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
|İSTANBUL-3
|22
|TANYEL SÜZER
|İSTANBUL-3
|23
|ÜMİT DENİZ
|İSTANBUL-3
|24
|FATMA BERAZZİOĞLU
|İSTANBUL-3
|25
|SERKAN GENÇ
|İSTANBUL-3
|26
|GÜNGÖR KAYA
|İSTANBUL-3
|27
|GÖZDE ÖZEL
|İSTANBUL-3
|28
|NİLGÜN TUTAK
|İSTANBUL-3
|29
|ŞAHİN ÖZSOY
|İSTANBUL-3
|30
|ÖZGE İNCE
|İSTANBUL-3
|31
|ANIL GÜLER
|İSTANBUL-3
|32
|YAĞMUR ÇETİN
|İSTANBUL-3
|33
|NURHAK GÖRKEM DOĞAN
|İSTANBUL-3
|34
|İLKİN ERKORKUT
|İSTANBUL-3
|35
|GİZEM YERİK
|İSTANBUL-3
|36
|GÜN ÇAĞ AYDIN
|İZMİR-1
|1
|İZMİR-1
|2
|İZMİR-1
|3
|İZMİR-1
|4
|İZMİR-1
|5
|İZMİR-1
|6
|İZMİR-1
|7
|İZMİR-1
|8
|İZMİR-1
|9
|İZMİR-1
|10
|İZMİR-1
|11
|İZMİR-1
|12
|İZMİR-1
|13
|İZMİR-1
|14
|İZMİR-2
|1
|İRFAN DEĞİRMENCİ
|İZMİR-2
|2
|MEHMET KANİ
|İZMİR-2
|3
|ESER ATAK
|İZMİR-2
|4
|ADALET KUL
|İZMİR-2
|5
|ÖZLEM AVCI
|İZMİR-2
|6
|AYDIN TEPE
|İZMİR-2
|7
|AYKUT YÜKSEL
|İZMİR-2
|8
|DENİZ KONDİL
|İZMİR-2
|9
|MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
|İZMİR-2
|10
|ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
|İZMİR-2
|11
|GÜZEL ÖZTÜRK
|İZMİR-2
|12
|OYA OYBİR MİDİLLİ
|İZMİR-2
|13
|BEYZA YAMAN
|İZMİR-2
|14
|MELİS AYDINLI
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|KARABÜK
|1
|GÜNUZ FULYA UZ
|KARABÜK
|2
|ARZU GENLİK
|KARABÜK
|3
|ÖZÜM HANCI
|KARAMAN
|1
|EZGİ GÜLŞEN
|KARAMAN
|2
|KENAN YILMAZ
|KARAMAN
|3
|OĞUZ YAŞARGİL
|KARS
|1
|KARS
|2
|KARS
|3
|KASTAMONU
|1
|KASTAMONU
|2
|KASTAMONU
|3
|KAYSERİ
|1
|AHMET ÇAKIR
|KAYSERİ
|2
|NAZIR KAPUSUZ
|KAYSERİ
|3
|İLAYDA TOK
|KAYSERİ
|4
|ÖZLEM DEMİR
|KAYSERİ
|5
|SERCAN LAÇIN
|KAYSERİ
|6
|EREN GÜRPINAR
|KAYSERİ
|7
|AHMET İŞBİLEN
|KAYSERİ
|8
|BERİL KARABULUT
|KAYSERİ
|9
|CEVHER ÖZBOLAT
|KAYSERİ
|10
|AYSEL DUMAN
|KIRIKKALE
|1
|KIRIKKALE
|2
|KIRIKKALE
|3
|KIRKLARELİ
|1
|ZEYNEP BİLGİÇ
|KIRKLARELİ
|2
|YILMAZ BİÇER
|KIRKLARELİ
|3
|DENİZ ÖZTÜRK
|KIRŞEHİR
|1
|SİNAN YILDIIRM
|KIRŞEHİR
|2
|FUNDAGÜL DEMİRKOL
|KİLİS
|1
|KİLİS
|2
|KOCAELİ
|1
|KOCAELİ
|2
|KOCAELİ
|3
|KOCAELİ
|4
|KOCAELİ
|5
|KOCAELİ
|6
|KOCAELİ
|7
|KOCAELİ
|8
|KOCAELİ
|9
|KOCAELİ
|10
|KOCAELİ
|11
|KOCAELİ
|12
|KOCAELİ
|13
|KOCAELİ
|14
|KONYA
|1
|BİLAL ORTAKALAYCI
|KONYA
|2
|PINAR BABİR
|KONYA
|3
|İBRAHİM ALTINPINAR
|KONYA
|4
|BİLGE KAAN ÖZDAL
|KONYA
|5
|YUNUS KOCA
|KONYA
|6
|MUHAMMED ENES AKUĞUR
|KONYA
|7
|AYŞE BAĞLAMIŞ
|KONYA
|8
|DENİZ CAN AYDIN
|KONYA
|9
|YAĞMUR TOK AL
|KONYA
|10
|MAHİ ÖZNUR BİLEN
|KONYA
|11
|CENAN ŞARMAN UTKU
|KONYA
|12
|ÖMER ERYETKİN
|KONYA
|13
|NURCAN KAYA
|KONYA
|14
|SERKAN TUNÇ KEÇELİ
|KONYA
|15
|AYŞE ERDOĞAN
|KÜTAHYA
|1
|İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
|KÜTAHYA
|2
|ADNAN PAK
|KÜTAHYA
|3
|MUSTAFA ÖZMEN
|KÜTAHYA
|4
|BURAK ŞERİF KARATEKE
|KÜTAHYA
|5
|UTKU ÇİFCİ
|MALATYA
|1
|MALATYA
|2
|MALATYA
|3
|MALATYA
|4
|MALATYA
|5
|MALATYA
|6
|MANİSA
|1
|MANİSA
|2
|MANİSA
|3
|MANİSA
|4
|MANİSA
|5
|MANİSA
|6
|MANİSA
|7
|MANİSA
|8
|MANİSA
|9
|MANİSA
|10
|MARDİN
|1
|MARDİN
|2
|MARDİN
|3
|MARDİN
|4
|MARDİN
|5
|MARDİN
|6
|MERSİN
|1
|HAKAN GÜNEŞ
|MERSİN
|2
|EBRU ÇERÇİ
|MERSİN
|3
|BÜLENT UFUK ATEŞ
|MERSİN
|4
|GENCER BAYKUL
|MERSİN
|5
|ŞİLAN EKİNCİ
|MERSİN
|6
|UĞURCAN ESİROĞLU
|MERSİN
|7
|AYŞE SİBEL LEVENT
|MERSİN
|8
|ALİ HAKAN ÇETİN
|MERSİN
|9
|TENZİLE YADİGAR AK
|MERSİN
|10
|OĞUZ ÖZCANLI
|MERSİN
|11
|OLCAY YILMAZ ULUĞ
|MERSİN
|12
|KAMURAN GÜNAY
|MERSİN
|13
|DENİZ ARSLAN
|MUĞLA
|1
|MEHMET ASLANTUĞ
|MUĞLA
|2
|NEŞE TUNCER GÜNGÜT
|MUĞLA
|3
|OSMAN GÜLGÜN
|MUĞLA
|4
|MEHMET YAPICI
|MUĞLA
|5
|YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
|MUĞLA
|6
|FÜSUN ÜNLÜSOY
|MUĞLA
|7
|NEŞET KARADAĞ
|MUŞ
|1
|MUŞ
|2
|MUŞ
|3
|NEVŞEHİR
|1
|HAYRETTİN BAYER
|NEVŞEHİR
|2
|GÜLÇİN AKSU DENİZHAN
|NEVŞEHİR
|3
|İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
|NİĞDE
|1
|ELİF ÖNDER
|NİĞDE
|2
|KEREM TANILKAN
|NİĞDE
|3
|EKİN DİCLE ERBİLGİN
|ORDU
|1
|AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ
|ORDU
|2
|ERTUĞRUL KAHRAAMN
|ORDU
|3
|MERT EFE
|ORDU
|4
|DENİZ ARSLANTÜRK
|ORDU
|5
|TANSU AYIK
|ORDU
|6
|HAKAN DUYAN
|OSMANİYE
|1
|SABİHA GÜNDÜZALP
|OSMANİYE
|2
|MUSTAFA DENİZLİ
|OSMANİYE
|3
|ONUR TOSUNÖZ
|OSMANİYE
|4
|BURAK SARIBIYIK
|RİZE
|1
|BİLSAY KANAT
|RİZE
|2
|METİN KARADENİZ
|RİZE
|3
|AYBÜKE GEZEREL
|SAKARYA
|1
|SAADET DİRİARIN
|SAKARYA
|2
|PELİN SÖNMEZ
|SAKARYA
|3
|UĞUR ALET
|SAKARYA
|4
|İNCİNUR ALA
|SAKARYA
|5
|PELİN KISA
|SAKARYA
|6
|ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN
|SAKARYA
|7
|YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU
|SAKARYA
|8
|ONUR YANAR
|SAMSUN
|1
|ARSLAN BOLAT
|SAMSUN
|2
|ÖZGE GÖKSU
|SAMSUN
|3
|TUNAHAN GÖK
|SAMSUN
|4
|ONUR ÇELİK
|SAMSUN
|5
|GÜLCAY KAYA
|SAMSUN
|6
|HİLMİ ÖZDEMİR
|SAMSUN
|7
|ARAL DEMİRCAN
|SAMSUN
|8
|KEMAL SERDAR ERBİL
|SAMSUN
|9
|BUSE BADE İSKENT
|SİİRT
|1
|SİİRT
|2
|SİİRT
|3
|SİNOP
|1
|NURHAN ÇAYLI
|SİNOP
|2
|ÇAĞLA KURT
|SİVAS
|1
|KÖKSAL TEK
|SİVAS
|2
|YAĞMUR AKIN
|SİVAS
|3
|VELİ REÇBER
|SİVAS
|4
|HAKAN TEKŞEN
|SİVAS
|5
|YUSUF AKGEDİK
|ŞANLIURFA
|1
|ŞANLIURFA
|2
|ŞANLIURFA
|3
|ŞANLIURFA
|4
|ŞANLIURFA
|5
|ŞANLIURFA
|6
|ŞANLIURFA
|7
|ŞANLIURFA
|8
|ŞANLIURFA
|9
|ŞANLIURFA
|10
|ŞANLIURFA
|11
|ŞANLIURFA
|12
|ŞANLIURFA
|13
|ŞANLIURFA
|14
|ŞIRNAK
|1
|ŞIRNAK
|2
|ŞIRNAK
|3
|ŞIRNAK
|4
|TEKİRDAĞ
|1
|BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
|TEKİRDAĞ
|2
|MEHMET AYTEKİN
|TEKİRDAĞ
|3
|EMR SEVİLMİŞ
|TEKİRDAĞ
|4
|İSMAİL ÖZTOK
|TEKİRDAĞ
|5
|BETÜL OKUYAN
|TEKİRDAĞ
|6
|GÜLENAY SUNA
|TEKİRDAĞ
|7
|KARDELEN EVCİMEN
|TEKİRDAĞ
|8
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|TOKAT
|1
|ERDOĞAN KILINÇ
|TOKAT
|2
|HARUN KILIÇOĞLU
|TOKAT
|3
|EMİN AKBABA
|TOKAT
|4
|DİLEK FERDA YAMANLAR
|TOKAT
|5
|ERSİN EVRAN
|TRABZON
|1
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|TRABZON
|2
|YAVUZ KAYNAR
|TRABZON
|3
|ÖMÜR ÖZDEMİR
|TRABZON
|4
|EMİNE SPOR
|TRABZON
|5
|ASİL MADENLİ
|TRABZON
|6
|KEMAL BAKIRCI
|TUNCELİ
|1
|UŞAK
|1
|AYŞE DEVRİM OĞUR
|UŞAK
|2
|ÖNDER AKAR
|UŞAK
|3
|AKIN METE
|VAN
|1
|VAN
|2
|VAN
|3
|VAN
|4
|VAN
|5
|VAN
|6
|VAN
|7
|VAN
|8
|YALOVA
|1
|BUKET ÇINAR GELİR
|YALOVA
|2
|EMRAH KAZDAL
|YALOVA
|3
|BURKAY HASDEMİR
|YOZGAT
|1
|ASLI YAPAR ŞAKTANLI
|YOZGAT
|2
|BEKİR ZAFER İLKEN
|YOZGAT
|3
|ASLI ŞİMŞEK
|YOZGAT
|4
|KÖKSAL KAPLAN
|ZONGULDAK
|1
|FATMA KILIÇARSLAN
|ZONGULDAK
|2
|ŞENER BOSTANCI
|ZONGULDAK
|3
|DİLAN GÜLLE
|ZONGULDAK
|4
|TÜRKAN BAYTEKİN
|ZONGULDAK
|5
|UMUR OZAN ŞAHİN