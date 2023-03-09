Tiktok çöktü mü? Son dakika 2023 Tiktok neden açılmıyor? Tiktok sorun mu var?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

"Tiktok çöktü mü son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9 Mart Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan sosyal medya platformu masaüstü ve mobilde hata veriyor. Peki, Tiktok çöktü mü son dakika? 9 Mart Tiktok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Açıklama... .Tiktok uygulamasında 9 Mart günü öğlen saatlerinde bazı teknik arıza meydana geldi. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.TikTok ABD'de bazı cihazlardan yasaklanmış olsa da, kullanıcıların büyük çoğunluğu uygulamaya erişmeye ve uygulamaya içerik göndermeye devam edebilecek ve bu da uygulamayı öngörülebilir gelecekte canlı tutacaktır.TikTok'un kapanmaya zorlanabilmesi için, belki de Apple App Store ve Google Play Store'un bile uygulamayı ortadan kaldırmak için devreye girmesiyle çok daha büyük yasaklar dizisi olması gerekebilir.TikTok'un 2023'te kapatılabilmesi tamamen mümkün. Ancak, kullanıcı sayısı hala çok sağlıklı ve popülaritesini sürdürürken, TikTok muhtemelen 2023'te kapanmayacak.Ancak görebildiğimiz kadarıyla, uygulamanın kapatılacağına dair henüz resmi bir onay yok.Uygulamanın resmi sosyal medya hesapları, 2018'de ele aldıkları gibi yeni kapatma söylentileri hakkında henüz konuşmadı. Uygulamanın popülaritesi göz önüne alındığında, yakın zamanda yasaklanacağı şüpheli.Birkaç hafta önce, ABD Donanması'nın TikTok'u hükümet tarafından verilen mobil cihazlardan yasakladığı ve bunu bir siber güvenlik tehdidi olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. ABD istihbarat yetkilileri tarafından geçen ay yapılan bir soruşturmanın ardından ordu, başlangıçta askerlere uygulamayı kullanmamalarını tavsiye etti ve ardından uygulamayı yasakladı.Tesadüfen, uygulamanın ABD ordusu tarafından yasaklandığına dair haberler gün ışığına çıktığından beri, 'Tik Tok gerçekten kapanıyor' ile ilgili sorular artmaya başladı. Ancak görebildiğimiz kadarıyla, uygulamanın kapatılacağına dair henüz resmi bir onay yok.Uygulamanın resmi kanalları veya sosyal medya tanıtıcıları, 2018'de ele aldıkları gibi en yeni kapatma söylentileri hakkında henüz konuşmadı veya bunları ele almadı. Uygulamanın popülaritesi göz önüne alındığında, yakın zamanda ortadan kalkacağından şüpheliyiz.TikTok kapatma söylentilerini resmi olarak onaylayana kadar, popüler Çin sosyal medya uygulamasının hiçbir yere varmayacağını varsaymak güvenlidir. Hiç şüpheniz olmasın, herhangi bir resmi açıklama gelirse sizinle paylaşmak için tüm resmi kaynakları takip edeceğiz. O zamana kadar, mutlu TikToking!