Taksi indi-bindi ücreti 2024: İstabul, Ankara Taksi indi-bindi zamlı fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da taksi ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte, indi-bindi ücretinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam gelmesinin ardından taksi ücret tarifelerinde değişiklik meydana geldi. Peki, taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Taksi zammı ne zaman uygulanacak?

İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam gelmesinin ardından taksi ücret tarifelerinde değişiklik meydana geldi.

Buna göre; taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 28 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 70 TL olan minimum ücreti 90 TL oldu.

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55'TL'ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL'ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90'TL'ye çıkarıldı.

Toplu ulaşımda yeni ücret tarifesinin açıklanmasının ardından taksi zamlarının ne zaman uygulanacağı merak ediliyor.

Taksi zammının uygulanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi.Sarı taksilerde açılış 19,17 lira, kilometre başına 13,75 lira oldu. Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya yükseldi.Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.Toplu ulaşım ücretleri zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu. Öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya yükseldi.Bugün gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart ücretlerine 2023 1 Ocak itibarı ile geçerli zamlı tarifeyi devreye koydu. Anonim, öğrenci, engelli ve yaşlı İstanbulkart'ların ücretleri ise şu şekilde uygulamaya konuldu…Tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya,Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya,Öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya,Tam abonman (aylık akbil) ücreti 602 liradan 777 liraya,Öğrenci abonman (aylık akbil) ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu taşımada kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de değişti.Tam mavi kart (aylık) 777 TL.Öğrenci mavi kart (aylık) 140 TL.Sosyal mavi kart (aylık) 483 TL.