Haber Tarihi: 25 Nisan 2025 19:29 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 19:29

SON DAKİKA: Beşiktaş Hatayspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Hatay link

Beşiktaş Hatayspor maçı bedava yayın linki | Beşiktaş Hatayspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Hatayspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Hatayspor maçı şifresiz izleme detayları

SON DAKİKA: Beşiktaş Hatayspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Hatay link
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Beşiktaş Hatayspor maçı bedava bein sports linki! Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



LİGDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR


Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

İKİ TAKIM, 10. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı. Takımlar 4 kez beraberliği bozamazken, iki karşılaşmada ise Hatayspor sahadan galip ayrıldı. "Kara kartal"ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

HATAYSPOR KÜME DÜŞEBİLİR

Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek. Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ'IN HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Gedson, Mustafa, Rafa.

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Bamgboye, Aboubakar.



 


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