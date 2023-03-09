Sevilla Fenerbahçe maçı TV8'de mi? 9 Mart TV8, TV8,5 yayın akışı

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Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin son 16 tur rakibi belli oldu. Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan ve penaltı turunda İspanyol rakibini eleyen sarı lacivertliler bu olayı yeniden yaşamak istiyor. Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? sorusu da maçı seyretmek için sabırsızlıkla bekleyen sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı yayın bilgileri!UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarından Sevilla Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 23.00'te başlayacak karılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.Avrupa Ligi'nde son 16 turu Perşembe günü Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.Türkiye Süper Lig ekibi, tüm yarışmalarda son yedi maçında yenilmedi ve bu ivmeyi artırmaya çalışacak.La Liga'da geçtiğimiz Cumartesi günü Atletico Madrid'e 6-1 yenilen Sevilla, düşüşe geçme yarışında büyük bir darbe daha aldı.19 Şubat'ta Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldıktan sonra tüm müsabakalardaki son üç maçlarını kaybettiler, 11 gol yediler ve üç gol attılar.Sevilla, sezonun ilk yarısını Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek geçirdikten sonra playofflarda PSV Eindhoven'ı 3-2 geride bıraktığı Avrupa Ligi'ne odaklandı.Fenerbahçe ise geçtiğimiz Cumartesi günü Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sahalara galibiyetle döndü.Jorge Jesus'un ekibi, 2 Şubat'ta Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldıkları istisna dışında, tüm kulvarlarda oynadığı son yedi maçın altısını kazandı.Fenerbahçe şimdi gözünü Avrupa Ligi'ne çevirdi ve burada yenilmediler ve B Grubu'nu zirvede bitirmek için altı maçtan 14 puan aldılar.00:15 Survivor Ekstra01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa05:00 Doğduğun Ev Kaderindir07:15 8'de Sağlık08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa10:30 Survivor 202312:15 Survivor Panorama15:00 Canım Annem16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz20:00 Survivor 2023UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi.İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında yapılan maçta Sevilla, ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda farklı mağlup olup gelecek hafta evinde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kaybetti.Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."